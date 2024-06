VUČIĆ POKAZAO DETALJAN PLAN EXPA Stadion, akvatik centar, delfinarijum, ovako će izgledati jedan od NAJVAŽNIJIH PROJEKATA u Srbiji

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je tokom današnjeg obraćanja javnosti govorio o Expu 2027, istakavši da je on prekretna tačka za razvoj Srbije.

"Rekli smo da je Expo 2027 ključna, ne krajnja, ali prekretna tačka za razvoj Srbije. Danas ću vam predstaviti dokle smo stigli, brojne probleme, rešenja, i govoriti otvoreno o onome šta su izazovi za nas, te vas molim da bez obzira na partijsko opredeljenje - saslušate. Važno je da čujemo mišljenje svakog građanina", istakao je na početku predsednik Vučić.

1 / 22 Foto: Marko Karović

"Želim da vam pokažem šta smo dosad uradili", rekao je predsednik Vučić i na tabli detaljno pokazao šta se gde nalazi na projektu "Expo 2027".

U novembru očekujemo da dobijemo zastavu Expa, istakao je Vučić.

foto: Printscreen/TV Pink

"Nacionalni stadion biće povezan sa Expom, u toku su razgovori sa jednom od dve najveće kompanije sveta - "Ledžends", dodao je.

"Dozvoljeno nam je da Expo bude na 25 hektara. Odvojili smo malo veći prostor, trg sa binom, gde će biti i druge velike kompanije da se predstave", rekao je Vučić.

Kako je istakao, tu su Expo promenada, pešačka zona ide od železničke stanice.

foto: Printscreen/TV Pink

"Tu je i aktivaciona zona, potom paviljoni za velike zemlje koje žele da ih iznajme. Biće tu i za manje zemlje koje će imati video zid".

Kako je naveo, mnogo restorana, kafića, mnogo prostora za mlade će da bude u sklopu Expa 2027.

foto: Printscreen/TV Pink

"Fascinantno izgleda. Biće tu galerija od 6.000 kvadrata sa restoranima, kafićima, mnogo prostora za mlade", rekao je predsednik.

"Dva sa 8.500 kvadrata su objekti koje ćemo da sklonimo kad se Expo završi. Tu je i paviljon 'Igraj za napredak'. Tereni za padel, košarku, odbojku, rukomet", opisao je predsednik Vučić.

foto: Printscreen/TV Pink

"Nacionalni stadion imaće kapacitet 52.000. Već 2028. očekujemo da se igra finale Lige Evrope. Dosad ne kasnimo oko stadiona, iako nam radovi idu teže nego oko Expa. Radi se u dve smene, a kad se postave reflektori, radiće se u tri smene", istakao je Vučić.

foto: Printscreen/TV Pink

"Ovde je reč o akvatik centru. Zahvalni smo mađarskim prijateljima od kojih smo dobili kompletan projekat. O tome sam razgovarao sa Orbanom. Biće drugi ili treći najveći u Evropi", istakao je.

foto: Printscreen/TV Pink

"Ovo je rezidencijalni kompleks, gde će biti smešteno 3.500 učesnika u 1.500 stambenih jedinica, koje ćemo potom da ponudimo zaposlednima u zdravstvu i prosveti".

"Razgovaramo sa najvećom firmom za dovođenje stalne postavke - od cirkusa do tematskih parkova. Lego lend je malo skuplji. Svakako će biti najveće mesto za zabavu u jugoistočnoj Evropi", rekao je predsednik Vučić.

"Akvarijum će biti smešten sa druge strane Save pored Prirodnjačkog muzeja. Imaćemo i delfinarijum na Expu. Osim što je atrakcija postoje i takozvani terapeutski delfini za decu sa autizmom, i ništa bolje ne utiče na njih nego ti delfini. On će biti i za svu drugu decu", rekao je Vučić te napomenuo da se o svemu već konsultovao sa ministarstvom zdravlja.

foto: Printscreen/TV Pink

Kada je reč o letećim o automobilima, u toku su konsultacije sa kompanijama.

"Obećali smo da će od 2027. leteti taksijima iznad Beograda. U pregovorima smo sa 5 svetskih kompanija", otkriva Vučić.

"Od 2026. te kompanije će imati dozvole, mi ćemo pripremiti sve što se tiče regulative... To nije čudo i nije hir, već preka potreba za zemlje koje žele da napreduju. Imaćete 10 puta više dronova nego aviona, a 20 hiljada do 2035. takvih automobila koji će da lete iznad Beograda", rekao je on.

"Ne pričamo o bajkama, i nećemo nažalost biti prvi, ali imaćemo sve to. Daleko smo u pregovorima, iako su mi se mnogi smejali, to smo obećali i to ćemo da uradimo", zaključio je predsednik Vučić.