LETOVANJE U SRBIJI ZA MANJE OD 2.000 RSD PO NOĆI: Evo koja mesta se najviše isplate i gde možete pametno da iskoristite vaučere

Iako je vreme godišnjih odmora već počelo, nije mali broj onih koji još uvek nisu prelomili gde će provesti svoje slobodne dane, a mnogi će se odlučiti i za letovanje u Srbiji.

Osim što su bliže – i često povoljnije – omiljene letnje destinacije u našoj zemlji pružaju mogućnost spajanja aktivnog odmora i uživanja na plažama sa posetom najvećim kulturnim događajima i festivalima koji se odvijaju tokom leta.

Većem broju naših građana koji se odlučuju da letuju u Srbiji svakako su doprineli i turistički vaučeri koji od ove godine vrede 10.000 dinara, a do sada ih je podeljeno 100.000.

foto: Shutterstock

Najposećenija mesta prethodnih godina bila su – Vrnjačka Banja, Zlatibor, Kopaonik, Beograd, Tara i Sokobanja, a među izuzetno posećene spadaju još i Banja Vrdnik, Banja Koviljača i Lukovska Banja, Divčibare i Fruška gora.

Osim toga, ekološki i održivi turizam postaje sve popularniji među domaćim turistima, sa brojnim posetama različitim prirodnim rezervatima i parkovima u zapadnom i južnom delu zemlje.

Da će leto u Srbiji biti obeleženo brojnim aktivnostima obećavaju i iz Skijališta Srbije najavljujući otvaranje letnje sezone na dve najpopularnije srpske planine – za 20. jun na Zlatiboru i 21. jun na Kopaoniku.

foto: Zorana Jevtić

- Na raspolaganju će biti žičara za panoramsku vožnju, bob na šinama, zip lajn, veštačka stena za penjanje, staze za mountain bike i kart. U ponudi su i avantura park, kao i mini golf i drugi zanimljivi sadržaji. Radno vreme centra će biti svakog dana od 10 do 17 časova - saopštili su iz Skijališta Srbije o sezoni na Zlatiboru.

Letnja sezona na Kopaoniku počinje 21. juna.

- Svima onima koji će letnji odmor provesti na Kopaoniku na raspolaganju je žičara za panoramsku vožnju, mountain bike, kart, e-bike, zip lajn, tjubing, bob na šinama, avantura park. Pored ovih sadržaja vikendom posetioci mogu da probaju i letnju stazu za skijanje, kao i da uživaju u vožnji gondolom Brzeće-Mali Karaman. Radno vreme centra je od ponedeljka do četvrtka od 9 do 15 časova, petkom i vikendom od 10 do 17 časova - kažu iz Skijališta Srbije.

Prvog dana letnje sezone korišćenje svih zabavnih sadržaja biće besplatno za sve posetioce Tornika i Kopaonika.

foto: Zlatan Prećanica i Ivan Miladinović.

Sve veći broj turista

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, turizam u Srbiji beleži stalni rast. U aprilu 2024. godine, u poređenju sa aprilom 2023, broj dolazaka turista bio je veći za 7,1 odsto, dok je broj noćenja turista bio veći za 9,1 odsto. Ovi podaci ukazuju na to da sve više ljudi bira Srbiju kao destinaciju za letovanje.

Takođe, u 2022. godini, prihodi od turizma su porasli na 2,71 milijarde dolara, a skoro dva miliona turista je posetilo zemlju.

Povoljnije cene

Pored toga što je bliže, letovanje u zemlji je često i jeftinije od odlaska u inostranstvo, mahom i zato što se češće bira privatni smeštaj.

Tako se cene dvokrevetne sobe sa kupatilom kreću između 1.800 i 2.200 dinara po noćenju, dok se dvokrevetni studiji mogu naći po ceni od 2.000 do 2.500 dinara. U zavisnosti od lokacije, cene apartmana se kreću od tri do pet hiljada dinara po noćenju.

foto: Shutterstock

Kada je u pitanju hotelski smeštaj, na Kopaoniku se može naći od 25.000 dinara za dve osobe, za šest noćenja tokom prve nedelje jula. Zlatibor je nešto skuplji, pa cena kreće od 32.000 dinara.

Na Fruškoj Gori moguće je pronaći studio već za 18.000 dinara (dve osobe, šest noćenja), dok je hotelski smeštaj skuplji. U najpopularnijoj banji u Srbiji – Vrnjačkoj, smeštaj za iste kriterijume možete naći već od 14.000 dinara u privatnom smeštaju. Po istoj ceni možete letovati i u Lukovskoj banji.

U poslednjih godina sve posećenijoj Sokobanji za šest dana moraćete da izdvojite minimum 15.000 dinara.

BiznisKurir/Biznis.rs