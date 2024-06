DIKAPRIO OBOŽAVA EUFORIJU, A ADEL UŽIVA U "UNIŠTENJU": Otkrivamo šta poznati OBOŽAVAJU da gledaju!

Saznajte koje serije i filmove preporučuju poznate ličnosti poput Leonarda DiCaprija, Adele i Keire Knightley, i kako vam njihove preporuke mogu pomoći pri izboru idealnog televizora uz prave recenzije i poređenja cena kod velikog broja različitih dobavljača.

Ako se pitate šta da gledate tokom leta, poslušajte preporuke ovih zvezda. Keira Knightley, Leonardo DiCaprio i Adele su podelili koje serije gledaju na streaming platformama.

Leonardo DiCaprio

foto: Sasomange

Leonardo DiCaprio je pohvalio HBO-ovu tinejdžersku dramu Euphoria. "Upravo sam gledao Euphori-u. Ta serija je neverovatna," rekao je za Variety.

Keira Knightley

foto: Sasomange

Keira Knightley bi volela da glumi u seriji Killing Eve. "Sandra Oh je apsolutno fantastična u Killing Eve, ali taj psihopatski ubica [Villanelle koju igra Jodie Comer] je jedina uloga koju bih stvarno volela da igram," priznala je za Entertainment Weekly.

Nicholas Hoult

foto: Sasomange

Britanski glumac Nicholas Hoult preporučuje komediju Schitt's Creek. "Gledamo Schitt's Creek – to nam je preporučeno – i uživamo jer je zabavno i lako za gledanje," rekao je za Variety.

Ellie Kemper

foto: Sasomange

Zvezda serije The Office, Ellie Kemper, trenutno ponovo gleda nagrađivanu seriju Mad Men. "Vratila sam se i gledam sve epizode Mad Men, to je tako dobra serija," rekla je za Today show.

Hugh Grant

foto: Sasomange

Hugh Grant preporučuje horor Midsommar, ali priznaje da je bio traumatizovan njime. "Film koji ne mogu da prebolim je Midsommar," rekao je za Jimmy Fallon-a. "Mislio sam da će se mojoj ženi svideti jer je švedski, ali oboje smo ostali bez sna. Morate ga pogledati, nezaboravan je."

James Corden

foto: Sasomange

Voditelj talk show-a, James Corden, kaže da mu je serija Normal People promenila život. "Mislim da mi je Normal People promenila život. To je najbolja serija koju sam gledao," napisao je na Twitter-u.

Adele

foto: Sasomange

Adele je na Instagramu pohvalila britansku seriju I May Destroy You. "To je najbolja stvar koju sam gledala na britanskoj TV godinama!" napisala je. "Nikada nisam osetila toliko emocija odjednom! Apsolutno fantastično."

