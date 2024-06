OZBILJAN PAD PROIZVODNJE DVOTOČKAŠA: Cene vrtoglavo rastu, a ljudi se sve manje odlučuju za ovo prevozno sredstvo

Prema podacima Eurostata, Evropska unija je 2023. izvezla bicikle u vrednosti od 1,03 milijarde evra (električnih i neelektričnih), što predstavlja pad od deset odsto u odnosu na 2022. godinu. Vrednost uvoza iznosila je 1,98 milijardi evra, što je pad od 21 odsto u poređenju sa 2022. godinom.

Kada je 2020. godine pandemija korona virusa obuhvatila celi svet, ljudi širom planete okrenuli su se zdravijem stilu života, sportu i rekreaciji. To je dovelo do toga da brojni proizvođači sportske opreme dožive svojevrsni bum, među kojima su se izdvojili proizvođači bicikala.

Tokom pandemijskih godina potražnja za biciklama je enormno skočila, da bi već u prvoj godini nakon smirivanja pandemije ta potražnja naglo pala i to u desetinama procenata. Prema rečima domaćih proizvođača bicikala, razlog tome je što je došlo do prezasićenja tržišta, kako kod nas, tako i u svetu.

foto: Shutterstock

- EU je u 2023. godini izvezla 293.000 električnih bicikala, što je za 21 odsto manje u poređenju sa 2022. i uvezla 867.000 električnih bicikala, što je za 27 odsto manje u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, EU je izvezla 852.000 neelektričnih bicikala (manje 17 odsto u poređenju sa 2022. godinom) i uvezla 3,5 miliona (manje za 34 odsto u odnosu na godinu pre)“, navodi se na sajtu Eurostata.

Švajcarska i Velika Britanija vodeće izvozne destinacije

Švajcarska je 2023. godine bila glavna destinacija za izvoz neelektričnih bicikala iz EU (30 odsto ukupnog izvoza u zemlje van EU), zatim slede Ujedinjeno Kraljevstvo (20 odsto) i Sjedinjene Američke Države (šest odsto).

Švajcarska i Velika Britanija su, takođe, bile glavne destinacije za izvoz električnih bicikala (46 odsto i 26 odsto ukupnog izvoza električnih bicikala van EU, respektivno), a zatim slede Sjedinjene Američke Države (deset odsto) i Norveška (devet odsto).

foto: Shutterstock

Sa druge strane, u 2023. uvoz neelektričnih bicikala u EU bio je, uglavnom, iz Tajvana, Kambodže, Kine i Bangladeša. Većina uvoza električnih bicikala u EU bila je iz Tajvana (59 odsto ukupnog uvoza van EU), zatim iz Vijetnama (16 odsto), Švajcarske (11 odsto) i Kine (šest odsto).

Proizvodnja bicikala u Srbiji

Ukupan broj firmi koje se bave proizvodnjom bicikala i invalidskih kolica u našoj zemlji je, prema podacima bonnitetne kuće CompanyWall – 29. Ove kompanije su u toku 2022. godine ostvarile ukupan profit od 426.375.000 dinara, a samo godinu dana ranije on je iznosio 655.293.000 dinara.

Iako sajt Statista predviđa da će Srbija ostvariti značajan porast prihoda na tržištu bicikala, sa projektovanim prihodom od 100,40 miliona dolara u 2024. što će biti vođeno godišnjom stopom rasta od 6,23 odsto, trenutni podaci na terenu ne ukazuju na to.

foto: Profimedia

Dejan Olah, generalni menadžer kompanije Capriolo, jedne od najvećih kompanija za proizvodnju bicikala u Srbiji, objašnjava kako je došlo do poskupljenja bicikala i pada prodaje prethodnih godina.

- Velika potražnja dovela je do kašnjenja isporuka brodom, odnosno do enormnog poskupljenja brodskog transporta, što je uslovilo poskupljenje proizvoda na tržištu generalno. Sve to je dovelo do pada prodaje u 2022. i 2023. godini. Pored svega toga, javlja se i višak polovne robe po internet sajtovima za online prodaju, što dodatno otežava prodaju novih proizvoda -kaže Olah.

foto: Omladinski centar

Kada su modeli bicikala u pitanju, Marija Đukić, vlasnica firme Markoni sport, ranije je za Biznis.rs istakla da tržište skupih bicikala u Srbiji ne postoji. Prema njenim rečima, postoji crno tržište luksuznijih modela, ali zvanično – ne.

Sa druge strane, sve češće se od trgovaca može čuti da su kupci zainteresovani za električne bicikle.

Prema nekim istraživanjima objavljenim na sajtu Statista, očekuje se da će u 2024. prosečna cena na tržištu bicikala u Srbiji biti 0,84 hiljade dolara. Iz međunarodne perspektive, predviđa da će Kina ostvariti najveći prihod na tržištu bicikala, sa 12.370 miliona dolara u 2024.

BiznisKurir/Biznis.rs