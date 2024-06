RADNJE PUNE TRULEŽI I POKVARENE HRANE! Hrvatski tajni kupci iznenadili trgovce, u Srbiji toga nema, ali muve čuda prave

Trulo voće i povrće u poluraspadnutom stanju koje smrdi, zapakovani mesni proizvodi nesigurni za upotrebu, roba sa isteklim rokom trajanja, samo je deo nepravilnosti koje su tajni kupci otrkili tokom vikenda u prodavnicama u Zagrebu i okolini.

Aktivisti Građanske inicijative "Kvalitetna i sigurna hrana Hrvatske" obišli su u redovno radno vreme sve glavne trgovačke lance i samostalne trgovine, a deo onoga što su kupili izložili pred medije - trulo voće i povrće, koje je u poluraspadnutom stanju i smrdi, te zapakovane mesne proizvode nesigurne za upotrebu.

- U sve 22 trgovine koje su posetili i u kojima su tajno kupovali bilo je proizvoda sa isteklim rokom trajanja koji nisu smeli da budu na policama, veliki broj proizvoda bio je sumnjivog izgleda ili im cene nisu odgovarale onima koje su na kraju na blagajni potrošači trebali da plate - izjavio je Josip Kelemen, jedan od aktivista i saveetnik u redakciji "Halo, inspektore".

Sniženja u pojedinim trgovačkim lancima odnose se na pokvarenu, trulu, nejestivu hranu, čak i uz termičku obradu, kazao je Kelemen poručivši da tajni kupci o svemu imaju račune i snimke.

foto: Shutterstock

Akciju su sproveli, kaže, jer imaju izuzetno velik broj prigovora potrošača na kvalitet i sigurnost hrane, na akcijske cene i istek roka trajanja proizvoda.

- Kaže se da je hrana ogledalo našeg zdravlja. Je li ovo što se nalazi iza mojih leđa ogledalo našeg zdravlja. Zalagaćemo se da Hrvatska ne postane kontejner hrane trećerazrednog kvaliteta, upitne kakvoće koja je štetna za naše zdravlje, za zdravlje osoba koje imaju niži socijalni status, za penzionere, ali i za majke i decu - upitala je stručnjak za zaštitu potrošača i članica HSU Ema Culi.

Da li su i srpski potrošači suočeni sa sličnim problemima odgovore smo potražili od nadležnih inspekcija i u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije (NOPS).

U Ministarstvu zdravlja ističu da je Sanitarna inspekcija od početka godine izvrišila 1.689 inspekcijskih nadzora u objektima za promet hrane na malo.

- Najčešće nepravilnosti zatečene u inspekcijskom nadzoru su sanitarno tehnički i higijenski nedostaci, oštećenja podnih zidnih površina, spoljašnje i unutrašnje stolarije, nehigijena prostorija, radnih površina opreme i uređaja, nehigijena radne odeće, nehigijensko postupanje sa hranom, prisustvo insekata - kažu u tom Ministarstvu.

ČINJENICE Sanitarna inspekcija je doneto 804 rešenja za otklanjanje nepravilnosti 61 rešenje za otklanjanje sanitarno higijenskih nedostataka 6 rešenja zabrane korišćenja prostorija, uređaja, opreme i pribora zbog neispunjenosti sanitarno higijenskih uslova 771 rešenje zabrane obavljanja delatnosti zaposlenim licima zbog kliconoštva izdato je 65 prekršajnih naloga u visini od 5.000 dinara na licu mesta zbog nehigijenskog poslovanja podneto je 9 prekršajnih prijava nadležnom sudu za pokretanje prekršajnog postupka

Zoran Nikolić, potpredsednik NOPS kaže za Kurir da je, na osnovu prigovora potrošača, roba sa isteklim rokom trajanja u Srbiji davna prošlost.

foto: Kurir TV

- Toga u Srbiji nema. Svako od nas je tajni kupac. Naši potrošači se jave ako naiđu na problem, ali nisu nam se javljali, mogući su izuzeci, sporadično da se dešava. Ako toga ima i to se ponavlja zašto potrošač ide tamo, kaznite ih i zaboravite. Poenta je da mi kao potrošači moramo da reagujemo. Naši trgovci izdvoje robu koja je pred istekom roka trajanja, kažu snižena cena zbog toga i toga, do dana utisnutog na ambalaži roba može da se prodaje. Postoji upotrebljvio do i najbolje upotrebiti do. Dok proizvod na kome piše upotrebljivo do ne sme da se konzumira nakon tog datuma, oni na kojima piše najbolje upotrebiti do ne znači da će štetiti potrošaču , ali taj proizvod može da izgubi nutritivne vrednosti - kaže Nikolić.

On dodaje da trulo voće i povrće ne bi smelo da se nađe u radnji, ali da je pitanje šta neko smatra trulim.

- Možda neko nema para da da 200 dinara za zlatno-žute banane, ali može da kupi one koje su dobile po neku pegu i koštaju 120 dinara, a ništa im ne fali - ističe Nikolić.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ističu da je Odeljenje poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane biljnog porekla od početka godine u prodavnicama u Srbiji izvršilo 116 kontrola i u 19 slučajeva je utvrđena neka neusaglašenost.

foto: Rina

- Nepravilnosti su se odnosile najviše na deklarisanje, zatim na istekao rok i na higijenu objekta. Zabrana prometa je izrečena tri puta zbog loše deklaracije, dva puta zbog isteklog roka i jednom zbog higijene objekta - rekli su za Kurir u tom ministarstvu.

BROJKE 69.750 kg mesa i proizvoda od mesa povukla je iz prometa Vetereinsrska inspekcija od početka 2024. 4.133 kg mleka i mlečnih proizvoda povučeno je iz prodaje u 2024. 20.000 komada jaja uklonjeno je iz prodavnica u 2024. 86.00 kg ribe i proizvoda od ribe Vetterinarska inspekcija je povukla iz prometa u 2024.

Kako navode Veterinarska inspekcija je od početka godine povukla iz prodaje velike količine mesa, mleka, jaja i ribe.

- Zatečena hrana povučena je iz prometa najčešće iz razloga proteklog roka trajanja, nepostojanja deklaracije na proizvodu, nedostatka prateće dokumentacije, problema sa temperaturnim režimom izlaganja i čuvanja hrane ili promenjenih senzornih osobina - navode u resornom ministarstvu.