"SADA IMAMO 550.000 ZAPOSLENIH VIŠE NEGO PRE 12 GODINA" Vučić: Morate imati snažnu ekonomiju i da rastete, nema rezultata bez rada

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je za sutra najavio postavljanje kamena temeljca za fabriku "PVO" u Čačku, što je investicija vredna 89 miliona evra.

Govorio je i o napretku Srbije i rekao da je sada 550.000 zaposlenih više nego pre 12 godina.

- Jedan podatak je frapantan, molim vas da saslušate pažljivo: 550 hiljada zaposlenih više nego pre 12 godina, na 500 hiljada ljudi manje. Tih 550 hiljada su nam doneli da možemo da se suprotstavimo u UN, u Savetu bezbednosti, da možemo da gradimo auto-puteva kao nikad u istoriji... Kada to kažem, to je bukvalno suština. Morate da imate snažnu ekonomiju i da rastete. Suština je da sve to može da bude uništeno za godinu ili dve. Nema rezultata bez rada - rekao je on.