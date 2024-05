AMERI OTKIDAJU NA SRPSKE ĆEVAPE I SKADARLIJU: Za dan potroše više do 100 €, pored Beograda često obilaze i ove srpske znamenitosti

Zemlje Zapadnog Balkana udružile su se u privlačenju američkih turista i sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisale Memorandum o saradnji u oblasti turizma koji bi trebalo da doprinese većem broju ovih i te kako poželjnih gostiju na prostoru Balkana.

Dokument su na svečanoj ceremoniji održanoj u američkom Kongresu u Vašingtonu potpisali predstavnici privrednih komora Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Severne Makedonije i tzv. Kosova.

Memorandumom je predviđeno jačanje međusobne saradnje turističkih operatera iz zemalja Zapadnog Balkana i SAD, kao i promocija jedinstvenog turističkog tržišta regiona u SAD.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turistickih agencija (JUTA) kaže za Kurir da je uvek pozitivno kada se potiše neki dokument o saradnji.

- Videćemo kako će se to realizovati. Imamo redovne avionske linije sa SAD. Amerikanci su kao gosti vrlo zahtevni i specifični, moraćemo da se prilagodimo. Po pravilu to su stariji gosti koji putuju u manjim grupama. To je vrlo je specifično orjentisano tržište jer oni znaju gde putuju, uglavnom su to tematske grupe koje zanima hrana, vino, religija... Može to da bude vrlo unosno za nas, ali kod nas američkih turista ima jako malo i ne možemo da izvučemo neku statistiku, ali važe za platežne turiste i tržište sa koga može dobro da se zaradi - objašnjava Seničić.

Prema njegovim rečima srpske agencije imaju veliki broj aranžmana i dobru ponudu, ali je treba preraditi za američko tržište.

- To će biti stvar dogovora naših i američkih turističkih operatera. U SAD posluje nekoliko naših agencija, pa ćemo možda i uz njihovu pomoć napraviti dobar posao po pitanju dovođenja turista iz Amerike u Srbiju - ističe Seničić.

HUSEIN MEMIĆ: SAD SU PRIORITETNO TRŽIŠTE Ministar turizma i omladine Husein Memić kaže da su Sjedinjene Američke Države su za Srbiju prioritetno tržište i u tom smislu je od velikog značaja svaki preduzeti korak u pravcu produbljivanja saradnje u turizmu. foto: Kurir - Memorandumom se podstiče zajednički nastup celog regiona, odnosno predstavljanje Zapadnog Balkana kao jedinstvene destinacije na američkom tržištu i to je za sve nas u regionu najefikasniji način promocije na dalekim tržištima. Srbija je ostvarila rast turističkog prometa sa SAD u odnosu na period pre pandemije, što se vidi kroz podatak da smo lane imali 50 odsto noćenja više američkih gostiju u odnosu na 2019. godinu. Imamo direktnu liniju za Njujork, što je ključni preduslov za razvijanje saradnje, ali moramo više da se bavimo američkim tržištem, u smislu pozicioniranja Srbije kao destinacije jer je generalno poznato da američki gosti posećuju najpopularnije destinacije u Evropi - objašnjava Memić za Kurir.

Hedonisti koji najviše troše

Da su Amerikanci poželjni gosti slaže se i Georgi Genov, direktor Poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede (HORES), koji ističe da su oni uvek bili na prvom mestu po količini potrošenog novca na vanpansionske usluge.

- Istraživanja koja smo radili poslednjih godina 2022. i 2023. i ranije pre kovid perioda pokazala su da su turisti iz SAD na prvom mestu jer su na hranu i zabavu van hotela trošili u proseku 110 dolara dnevno, dok su svi ostali, uključujući i Amerikance, u proseku u Beogadu ostavljali 71 dolar dnevno. Potpisivanjem Memoranduma će se verovatno broj američkih turista povećati, ali to zavisi od turopretora i njihove zainteresovanosti za nas. U svakom slučaju oni koji budu boravili na Balkanu, boraviće i u Srbiji - kaže Genov za Kurir.

Amerikanci obožavaju ćevape

Iako je uvreženo mišljenje da turisti iz SAD imaju specijalne prohteve, Genov ističe da što se hotela tiče oni gosti za poželeti jer troše više nego ostali.

- Svi su turisti zahtevni, a Amerikanci ono što zahtevaju, oni to i plate. U hotelu su dobri gosti, hedonisti koji vole da potroše, vole kvalitetnu hranu, vole roštilj, vole da odu i u Skadarliju na klopu i muziku. Njih interesuje krstarenje Dunavom, vole da obilaze manastire, interesantan im je Novi Sad - ističe Genov.