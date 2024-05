"DOŠAO SAM U TELEKOM SRBIJA DA BRANIM INTERESE KOMPANIJE I DRŽAVE KAO VEĆINSKOG VLASNIKA" Lučić: Lični napadi me neće pokolebati

Razmatramo da proširimo tužbu protiv Junajted Grupe u Švajcarskoj zbog zloupotrebe dominantnog tržišnog položaja na period za proteklih šest godina, koliko njihovi mediji vode neprestane negativne kampanje protiv Telekoma Srbija u interesu i po nalogu svojih vlasnika, najavio je danas generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić.

U toku jučerašnjeg dana u javnost su dospele dve vesti o sudskim procesima između srpskog Telekoma i Junajted Grupe: Privredni apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je odbacio tužbu UG i zaključio da nema mesta poništavanju ugovora između Telekoma i Yettela o zakupu optičke infrastrukture iz 2021, dok je Privredni sud u Cirihu zaključio da su neosnovane tvrdnje UG da je negativna kampanja protiv Telekoma na TV N1 stvar medijskih sloboda, već da se radi o nelojalnoj konkurenciji.

Vladimir Lučić je potvrdio da je Junajted Grupa pred Privrednim apelacionim sudom u Beogradu izgubila najvažniji spor koji je vodila protiv Telekoma Srbija.

- Pravosnažno im je odbačena najznačajnija tužba koju su imali protiv nas i Yettela o zakupu optičke mreže. Pokušali su da preko pravosuđa nastave sa pokušajima diskreditacije Telekoma kao najvećeg tržišnog konkurenta, ali i da izbace Yettel sa tržišta distribucije medijskih sadržaja. Hteli su da zloupotrebom sudova nekako vrate poziciju monopola, koju su imali u prošlosti, ali najveću tužbu koju su imali protiv nas su izgubili - objasnio je Lučić na TV Pink.

Što se tiče procesa u Švajcarskoj, tamošnji Privredni sud nije usvojio tužbu srpskog Telekoma protiv Junajted Grupe zbog zloupotrebe dominantnog tržišnog položaja iz tehničkih, proceduralnih razloga, procenjujući da je zakasnila. Lučić je najavio mogućnost da će se Telekom ne samo žaliti, već da će čak proširiti tužbu.

- Na svetu ne postoji primer da imate više od 40 odsto tržišnog učešća u distribuciji medijskih sadržaja, kao što ima njihov SBB i što je po zakonu dominantan tržišni položaj, a onda da osnujete dve televizije i da ih kontinuirano, dugi niz godina, koristite za obračune sa tržišnom konkurencijom. Naša prvobitna tužba u Švajcarskoj odnosila se samo na njihovu kampanju iz perioda januar-februar 2020. godine. Mi sada planiramo da proširimo tužbu na svih šest godina, koliko faktički bez prestanka traje negativna kampanja preko televizija i portala u vlasništvu Junajted Grupe protiv Telekoma Srbija, i ujedno koliko traje njihovo flagrantno kršenje odredaba zakona o zloupotrebi dominantnog tržišnog položaja i nelojalnoj konkurenciji - poručio je Vladimir Lučić.

Prvi čovek Telekoma je objasnio da Junajted Grupa pokušava da nekako sakrije povezanost svojih kompanija, pa su SBB registrovali u Srbiji, TV kanali su im fiktivno registrovani u Luksemburgu, dok je firma preko koje emituju program prijavljena u Švajcarskoj. To je urađeno i kako bi se otežalo utvrđivanje pravne odgovornosti.

- Švajcarski sud je u prvostepenoj presudi odbio našu tužbu zbog zastarevanja, ali je i zaključio da je to slučaj nelojalne konkurencije, kao što smo mi tvrdili, a ne slobode medija, kao što je pokušavala da izmanipuliše Junajted Grupa. Optimista sam da će u drugom stepenu sve biti rešeno u korist Telekoma Srbija. Borimo se sa firmom čije su gazde u stanju da angažuju najskuplje advokate i lobiste iz celog sveta, ali istina je samo jedna: Junajted Grupa zloupotrebljava dominantan tržišni položaj i koristi svoje medije za borbu protiv konkurencije. Ubeđen sam da ćemo pobediti i naplatiti štetu. Istina je na našoj strani, a pravda je nekada malo sporija, ali je dostižna - zaključio je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

Podsetimo, sud u Švajcarskoj je presudio da se Telekom ne bavi bilo kakvim “uvođenjem medijskog mraka” u Srbiji, kao što je tvrdila Junajted Grupa, a negativna kampanja TV N1 protiv tržišnog konkurenta njenih vlasnika nije u funkciji “zaštite medijskih sloboda”, već je sve stvar nelojalne konkurencije.

“Lični napadi me neće pokolebati, naprotiv”

Potpuno suprotno dobrim poslovnim običajima i standardima u svetu korporativnih komunikacija, kompanija Junajted Medija je u jučerašnjem zvaničnom saopštenju za javnost direktno prozivala Vladimira Lučića, generalnog direktora Telekoma Srbija, iznoseći niz optužbi na njegov račun. To nije prvi put da kompanije iz sastava Junajted Grupe napadaju lično Lučića, a da njihovi mediji poput N1 i Nova S to poslušno prenose. Na pitanje TV Pink o ovoj vrsti najbrutalnije negativne kampanje, prvi čovek Telekoma je dao kratak i jasan odgovor.

- Lični napadi me neće pokolebati, naprotiv, samo me dodatno motivišu. Ja sam došao u Telekom Srbija da branim interese kompanije i države kao većinskog vlasnika, da napravimo uspešnu kompaniju prvo na nacionalnom i regionalnom nivou, a onda i međunarodno, da budemo poslovno uspešni i da korisnicima nudimo najbolje servise i sadržaje. To su stvari kojima sam potpuno posvećen. Lični napadi su njihov stil i to govori o njima, o njihovom nivou ponašanja, ali i o zloupotrebi medija čiji su vlasnici i koji rade isključivo kako im gazda kaže - izjavio je Vladimir Lučić.