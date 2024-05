"OVU SU TRI FAKTORA KOJA PREDVIĐAJU USPEŠNU OSOBU!" Đukanović za Kurir otkriva šta je najvažnije za POSTIZANJE BOGATSTVA

U savremenom društvu, poimanje bogatstva i uspeha često je predmet žustrih debata. Na Balkanu, gde su ekonomske nejednakosti duboko ukorenjene, stavovi o bogatstvu mogu biti posebno polarizovani. Mnogi veruju da je bogatstvo rezultat sreće ili nepoštenih praksi, dok drugi ističu važnost inteligencije, radnih navika i porodičnog nasleđa.

O ovim temama govorio je ekonomista Vladimir Đukanović u emisiji "Ni 5 ni 6", pružajući uvid u faktore koji utiču na ekonomski uspeh.

- Najstarija priča u Srbiji je "ja ne volim lovu", ne voliš je jer je nemaš. To je tako. Mnogo je lakše reći "ta grupa kojoj ja stremim je bezveze, ne druže se, gomila morona". Najsmešnija priča kada dođeš na Balkan je što su svi siromašni ljudi ubeđeni da su bogati ljudi glupi. Ja kažem kralju nađi neko ogledalo, pogledaj svoj IQ i vidi svoj novčanik i to ti je odgovor. Ono što se zove u poslu "predictor", znači ono što predviđa da li će neko da bude uspešan, na primer u finansijskoj industriji je IQ. Kada gledaš zašto su ljudi uspešni. Pod broj jedan je IQ, drugo radne navike, treće da li su ti mama i tata bogati. Na primer, zašto na Vol Stritu rade ljudi koji su neverovatno talentovani za matematiku? To nije slučajno. Trebaju ti ljudi koji brzo razmišljaju - rekao je Đukanović.

