KOMPANIJE RIZIČNOG KAPITALA PONOVO MNOGO ULAŽU U KRIPTOVALUTE: Neki investitori bili primorani da otpišu svoja ulaganja na nulu

Globalna ulaganja rizičnog kapitala u kripto kompanije porasla su na 2,4 milijardi dolara u prva tri meseca 2024. godine, pokazali su podaci u ponedeljak, što je probni znak da se interesovanje investitora vraća. Tokovi rizičnog kapitala kriptovaluta dostigli su vrhunac na 11,1 milijardi dolara u prvom kvartalu 2022. godine, pre sedam uzastopnih kvartala pada obima, sa samo 1,7 milijardi u poslednjem kvartalu 2023. godine, pokazali su podaci PičBuk-a.

foto: Shutterstock

- Kripto industrija je još uvek u ranoj fazi i ima mnogo prostora za rast i inovacije - rekao je stariji analitičar PičBuk-a Robert Le u izveštaju. - Osim velikih padova tržišta, očekujemo da će obim i tempo investicija nastaviti da raste tokom cele godine - dodao je on. Kombinacija niskih kamatnih stopa i visokog apetita za rizikom podstakla je kripto industriju do eksplozivnog rasta 2020. i 2021. godine, ali je serija bankrota velikih kripto kompanija 2022. uplašila investitore i dovela do pada cene bitkoina. Investitori koji su podržavali američku berzu FTKS bili su primorani da otpišu svoje investicije na nulu, dok su milioni ljudi ostali bez džepa jer su razne kripto platforme prestale da dozvoljavaju povlačenje.

foto: Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom prošle godine, neki investitori su postali sigurniji u kriptovalute, uz pomoć američkih regulatora početkom 2024. koji su odobrili fondove kojima se trguje na berzi koji prate trenutnu cenu bitkoina. Bitkoin se stalno oporavljao od najnižeg nivoa iz 2022. godine, dostigavši novi rekord svih vremena od 73.803,25 dolara u martu.

biznis.kurir.rs/seebiz.eu