ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Rekonstruisano 2.500 kilometara niskonaponske mreže, sigurnije snabdevanje građana u 20 lokalnih samouprava

U rekonstrukciju niskonaponske mreže uloženo je oko 50 miliona evra i za manje od godinu dana rekonstruisano je blizu 2.500 kilometara niskonaponske mreže na distributivnim područjima Niša, Kraljeva i Kragujevca, koji obuhvataju 20 lokalnih samouprava u Srbiji, rekla je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović. - Kad kažemo niskonaponska mreža, to je upravo onaj deo mreže sa kojim svi mi kao građani imamo neposredan kontakt. Rekonstrukcijom se rešavaju višedecenijski problemi koji su posledica nedovoljnog ulaganja, a koje su građani osećali kroz prekide napajanja prilikom vremenskih nepogoda, kvarove na uređajima u domaćinstvu, pa i opasnost od neizolovanih provodnika. Završetkom ove investicije 'Elektrodistribucija Srbije' omogućila je građanima kvalitetnije i sigurnije napajanje električnom energijom, sa manje kvarova i prekida u snabdevanju, i ujedno stvorila uslove za značajne uštede u daljem poslovanju - rekla je Đedović Handanović. Rekonstrukcija niskonaponske mreže, odnosno zamena više od 34.000 drvenih stubova betonskim i zamena neizolovanih provodnika samonosećim kablovskim snopom, doneće značajne uštede 'Elektrodistribuciji Srbije'.

- Oko milion evra na godišnjem nivou će uštedeti 'Elektrodistribucija Srbije' smanjenjem tehničkih gubitaka, odnosno rasipanja energije koja nije ni stigla do građana, troškova pregleda održavanja mreže i seče rastinja, dok će građani imati pouzdanije i kvalitetnije snabdevanje - navela je ministarka. Loša mreža ograničavala je i mogućnosti za priključenje novih kupaca, posebno sa povećanjem broja zahteva građana za priključenje solarnih panela koje postavljaju na krovovima. - Broj kupaca-proizvođača i instalisana snaga solarnih elektrana na krovovima prozumera povećana je u prethodnih godinu i po dana šest do sedam puta. Danas na mreži imamo više od 3.000 kupaca-proizvođača, ukupnog kapaciteta većeg od 50 MW, a rekonstrukcijom mreže stvoreni su uslovi za priključenje novih kupaca i povećanje snage kod postojećih - rekla je Đedović Handanović. Rekonstrukcija niskonaponske mreže samo je deo ukupnih ulaganja u distributivni sistem, za koje je ukupno predviđeno oko 440 miliona evra, što su istorijski najveća ulaganja u ovaj deo energetskog sistema. - Od oktobra prošle godine, ugrađeno je više od 200.000 'pametnih brojila', što će takođe uticati na manje gubitke na mreži i kvalitetniju uslugu za potrošače. U zamenu transformatora uloženo je oko 20 miliona evra, a do kraja 2023. zamenjena su 723 manja transformatora, kao i 5 velikih, a preostalih 11 velikih biće zamenjeno do kraja leta - navodi Đedović Handanović.

