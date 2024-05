PREDSEDNIK VUČIĆ O EXPO 2027: Da budućim generacijama ostavimo bolju ekonomiju nego danas! Biće ogromnih ulaganja!

Govoreći o predstojećoj međunarodnoj izložbi EXPO 2027, predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da će biti urađeni brojni projekti.

- To podrazumeva ogromna ulaganja koja se ne tiču samo Beograda. Beograd će dobiti centar za vodene sportove, nacionalni stadion, novi Sajam, bezbroj kvadrata novog stambenog prostora, dobićete brzu saobraćajnicu da podignemo severni deo južnobačkog okruga, Kulu, Sombor. To je izgradnja i kompletnog auto-puta da podignemo Toplicu, da svaki deo Srbije podignemo. Mnogo toga nas čeka i sve to podvodimo pod EXPO sa konačnim ciljem dostignemo sve to do 2027. godine. Da budućim generacijama ostavimo bolju ekonomiju nego danas. Nikada nismo lagali građane, da li nekad može da se zakasni u projektu, može, to je život, ali taj posao obavite. Nastaviću da se borim za interese naroda - kazao je predsednik.

foto: screenshot Pink tv

Najavio je da narednih pet dana neće odgovarati na pitanja domaće politike, već da će se baviti samo našom jedinom Srbijom i našim interesima.

- Borbom za našu Srbiju. Hvala građanima koji su uz svoju zemlju. Znam da mi neće oprostiti što sam im sve trikove prozreo, ne plašim ih se, ne plašim se zatvora, ni smrti, plašim se samo svog naroda, boga... Pomoliću se bogu pred put u Njujork. Oslonićemo se pre svega na svoje snage, na svoju energiju i na naš rad - naglasio je Vučić.