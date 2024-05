"SRBIJA IZABRALA DALJE JAČANJE SARADNJE SA DOKAZANIM PRIJATELJIMA, KINOM" Ministar Mali: Delimo zajedničke vrednosti i cilj

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali u svom intervjuu za naučni časopis "Napredak" koji izdaje fondacija „Za srpski narod i državu”, izjavio je da je Srbija u uslovima svetske nestabilnosti odlučno izabrala dalje jačanje saradnje s dokazanim prijateljima kao što je Kina, a potom istakao da i pored geografske distance, dve države dele zajedničke vrednosti i cilj - blagostanje naših naroda.

„Zbog toga ne iznenađuje što naša ekonomska saradnja beleži konstantan uzlazni trend. Kina je prisutna u svim našim najvažnijim ekonomskim poduhvatima, kao što su jačanje saobraćajne infrastrukture, beogradski metro i izgradnja Expo 2027 kompleksa, jer našu saradnju podupire čelično prijateljstvo”, napisao je Mali.

On je naveo i da je u protekloj deceniji saradnja između Srbije i Kine postala ključni faktor u ekonomskom razvoju naše zemlje, kao i da je Srbija prva zemlja Srednje i Istočne Evrope koja je uspostavila strateško partnerstvo sa Kinom 2009.

Prema rečima Malog, poseban zamah saradnje zabeležen je od 2013, da bi 2016. godine ona bila podignuta na nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva, koje predstavlja okosnicu izuzetno uspešne saradnje.

„Kina je danas jedan od najznačajnijih ekonomskih partnera Srbije, mereno kako po obimu robne razmene i vrednosti srpskog izvoza, tako i po vrednosti investicija i zajedničkih projekata. Usponu bilateralnih odnosa značajno su doprineli čelično prijateljstvo dve države i snažna politička podrška na najvišem nivou - predsednika Srbije i Kine, Aleksandra Vučića i Si Đinpinga”,rekao je on.

Kako je istakao, saradnja Srbije i Kine odvija se intenzivno i u multilateralnim i plurilateralnim forumima saradnje, posebno u okviru kineske inicijative novog puta svile „Pojas i put”, koja je pokrenuta 2013. godine, kao i kroz mehanizam Kina-CIEZ.

Mali ističe i da ove inicijative i forumi otvaraju mogućnost za razvoj ekonomske saradnje u širokom spektru različitih oblasti i dodatno jačanje sveobuhvatnog strateškog partnerstva.

On je naveo i da kineske investicije u Srbiji u prethodnom periodu beleže snažan rast i da od 2010. do kraja trećeg kvartala 2023. one iznose 4,76 milijardi evra.

„U periodu od 2012. kada je udeo kineskih stranih direktnih investicija u Srbiji iznosio svega 0,1 odsto uz ostvaren ukupan priliv stranih direktnih investicija (SDI) od 1,3 miliona evra, Kina je za samo deset godina dospela na prvo mesto po SDI u Srbiji, sa uloženih 640,4 miliona evra u 2021”, napisao je Mali.

Kako je dodao, Kina je već 2022. investirala čak 1,4 milijarde evra u Srbiju, što čini trećinu ukupnih SDI u Srbiji te godine.

Prema njegovim rečima, osim što su kineske investicije koncentrisane na automobilsku industriju, energetiku i rudarstvo, metalsko-mašinsku industriju i elektroindustriju i direktno zapošljavaju blizu 30 hiljada ljudi, one su ravnomerno regionalno raspoređene, što značajno doprinosi regionalnom ekonomskom razvoju.

Mali kaže i da je ukupna vrednost robne razmene u periodu od 2012. do 2022. uvećana četiri, pet puta i istovremeno je izvoz iz Srbije u Kinu povećan čak 187,5 puta, odnosno sa 6,4 miliona dolara u 2012. na 1,2 milijarde dolara u 2022. godini.

On je naveo i da su među tri najveća izvoznika iz Srbije u svet već nekoliko godina unazad kineske kompanije Serbia Zijin Copper, Serbia Zijin Mining i HBIS Group Steel.

Istakao je i da će nedavno zaključen Sporazum o slobodnoj trgovini Srbije sa Kinom, nakon stupanja na snagu, biti dodatni zamajac za unapređenje privredne saradnje, povećanje konkurentnosti srpske privrede, izvoza, proizvodnje i zaposlenosti, ali i uključenje srpskih kompanija u kineske i međunarodne lance snabdevanja, kao i povećanje zajedničkih investicija.

„I ponovno otvaranje direktne avio-linije kompanije Er Srbija s Kinom u 2022. dodatno je pogodovalo unapređenju privredne saradnje, ali i pospešilo turističku razmenu dve države”, napisao je potpredsednik Vlade.

Mali je naveo i da je stabilnost postala nova stvarnost u Srbiji, što su potvrdile različite međunarodne institucije, i da investitori, međunarodne finansijske institucije i kreditne agencije ocenjuju Srbiju kao zemlju koja uspešno odgovara na razne izazove iz međunarodnog okruženja.

„Srbija je ostvarila impresivne ekonomske rezultate zahvaljujući adekvatnoj ekonomskoj politici, čime su podržani snažan ekonomski rast, niska inflacija i smanjenje javnog duga. Povećani prihodi, rast zapošljavanja i poboljšanje životnog standarda vidljivi su rezultati ove politike”, napisao je Mali.

Dodao je i da je uprkos velikoj neizvesnosti, srpska privreda pokazala značajnu otpornost, koja se ogledala, pre svega, u očuvanoj makroekonomskoj stabilnosti, uz povoljne izglede za ekonomski rast i očuvan status Srbije kao poželjne investicione destinacije.

Mali je napisao da je i Kina uprkos nestabilnom globalnom okruženju, u 2022. ostvarila rast BDP od tri odsto, a premašen je i projektovani rast za 2023. od pet odsto i zabeležen rast BDP od 5,2 odsto.

Prema njegovim rečima, i obim spoljnotrgovinske razmene Kine sa svetom u 2023. godini premašio je 5,8 hiljada milijardi dolara, čime je učvršćena pozicija te zemlje kao najvećeg spoljnotrgovinskog partnera na globalnom nivou već sedmu godinu zaredom, a očekuje se da međunarodno tržišno učešće kineskog izvoza ostane stabilno na nivou od 14 odsto.

