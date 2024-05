ZA OVO VOĆE GODINA ĆE BITI KATASTROFALNA! Samo neke sorte mogu da se spasu! Voćari u strahu, a ovo će biti posledice!

Topla zima, tromesečna suša, a onda i aprilski mraz u mnogim krajevima Srbije uticao je da ove godine budu znatno smanjeni prinosi šljiva, kajsija, breskvi, dok će rod malina biti prepolovljen! Jedino će se spasti jabuke i kruške jer su kasnije procvetale, kažu stručnjaci.

Najavljene kasne kiše neće dobro uticati na domaće rano voće. Dok su voćari priželjkivali padavine bilo je sušno vreme, a onda je prve pupoljke zadesio i mraz koji je uništio rane sorte trešanja. Zbog pljuskova narednih dana one koje su ostale mogu i popucati. Slična situacija je i sa jagodama čija berba uveliko počinje koje zbog vlage mogu propasti.

Poljoprivrednik G. S. iz Leskovca koji ima voćnjake sa šljivama i bavi se prodajom jagoda u strahu je zbog ovakve situacije.

- Šljive nije bilo ni prošle godine, a neće ni ove. Jagoda je podbacila i ovo što je ostalo ne možemo da nađemo radnike da je oberemo pre kiše. Teško da će biti i za naše potrebe za slatko i pekmez.

foto: B.R.

Voćar Ilija Đorđević iz Vinče koji se bavi proizvodnjom kajsija rekao je za RTS da ove godine tog voća nema ni da napravi džem.

- Od kajsije nema ništa, neće biti ni kajsijevače - kazao je Đorđević.

foto: RINA

Agroekonomista Žarko Galetin kaže da će ovogodišnji prinosi voća zavisiti od vremenskih prilika u krajevima koje se dosta razlikuju.

- Pored kajsija i breskvi šljiva je pretrpela najveću štetu i to u zapadnoj Srbija i Šumadiji gde su temperature bile do -4 stepena. Kajsija je jako osetljiva kao i breskva jer je to voće iz relativno toplih krajeva te im niske temperatre u priodu cveta ne gode - objasnio je Galetin.

Međutim, agroekonomista pominje i da su ove godine kruška i jabuka relativno dobro prošle.

foto: Kurir TV

- I one su ove godine procvetale ranije zbog toplog vremena, ali su dosta otpornije. Problem je bobičasto voće - kupina i malina koju je uništio i vlažan sneg. Sve to skupa će kasnije uticati i na cene po sistemu ponude i tražnje. Podbačaj roda direktno utiče da cene što ćemo sigurno osetiti narednih meseci kada možemo da očekujemo poskupljenje.

Dobrivoje Radović, predsednik Asocijacije proizvođača malina Srbije Dobrivoje Radović, za Kurir kaže da su mraz i suše dovele do toga da je rod sorte "vilamet" prepolovljen.

Žarko Galetin Majska kiša spas za ratarske kulture Agroekonomista Žarko Galetin objasnio je da suva zima i sušno vreme nisu pogodovali ratarskim kulturama. foto: Kurir/J.S. - Setva kukuruza, pšenice, uljarice je došla kada smo imali suvu zemlju zbog blage zime, onda je došlo toplo i sušno vreme gde smo u aprilu imali samo četiri kišna dana i 20 litara kiše. Za dobar razvoj ratarskih kultura neophodno je od 50 do 55 litara. Međutim, kukuruz je biljka koja je otporna i u vegetativnom razvoju u zelenoj fazi može da se oporavi. Đurđevdanska kiša je bila spas za kukuruz, pšenicu i soju i poljoprivrednici sada treba da pribegnu zaštiti jer se posle kiše pojavljuju razne bolesti. Najavljuju se i nove majske kiše do 50 litara po kvadratu što je dobro jer je kukuruz u ovom periodu potrebno do 70 litara.

- Prošlogodišnji rod je bio oko 50.000 tona, danas mogu da kažem da će biti 50 odsto manje. Ima suvih izdanaka, rodne grančice koje nisu krenule i lastar od 10 do 15 cm koji su spremili cvet koji kada otvorite zametka ploda nema. Pre aprilskih mrazeva imali smo mokar sneg sa jakom kišom kada je došlo do lomljenja izdanaka. Takva situacija nije samo u Ivanjici, već i u Arilju i u kompletnoj zapadnoj Srbiji jer ova sorta dominira - naglašava Radović i dodaje:

foto: Rina

Cene ranog voća Voće Cene po kilogramu trešnje 700-800

jagode 300-450

kajsije 700

breskve 600-700 *Iznosi su u dinarima

- Trenutna situacija je katastrofalna jer nemamo zaliha, a malina nema ni na plantažama zato očekujemo da cena skoči i da bude od 350 do 400 dinara.