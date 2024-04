SRPSKA EKONOMIJA NASTAVLJA DA RASTE BRŽE OD EVROPSKE I SVETSKE EKONOMIJE Mali: Srbija vodi odgovornu ekonomsku politiku

Ministar finansija Siniša Mali objavio je na svom Instagram profilu post u kom navodi da srpska ekonomija nastavlja da raste brže od evropske i svetske ekonomije, dok je javni dug mnogo niži od proseka u Evropi u svetu.

- Kako je direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva rekla ovde u Vašingtonu, od 2019. godine ukupan svetski dug u odnosu na ukupan svetski BDP porastao je sa 84 na 93 odsto.

- Dakle, javni dug u odnosu na BDP, kada je svet u pitanju, danas je na 93 odsto. Srpski javni dug u odnosu na BDP na današnji dan je 47,6 odsto. Dakle, skoro pa smo duplo bolji nego što je to prosek u svetu. Ti podaci sami sve pokazuju, to ne govori ni Aleksandar Vučić, ni Ana Brnabić, ni Siniša Mali. To kaže Međunarodni monetarni fond i brojke.

On dodaje da sve to govori u prilog tome da je Srbija vodila i vodi odgovorno svoju ekonomsku politiku uprkos ogromnim izdacima koje je imala u prošlosti i koji su u vreme korone i energetske krize dostigli nekih devet milijardi evra.

- Uprkos svemu što radimo za našu privredu, ogromnim investicijama koje imamo u putnu i železničku infrastrukturu, zdravstvo, obrazovanje, uspeli smo da održimo javni drug pod kontrolom. Jedna mala i uspešna Srbija ima javni dug 47,6 odsto u odnosu na BDP, dok je javni dug u svetu na nivou od 93 odsto - naveo je ministar.

(Kurir.rs)