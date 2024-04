GAS VIŠE NE KUPUJEMO IZ STRANIH IZVORA Čim se ukinu subvencije koje su morale da se daju, to je dobro i za privredu i za potrošače

Od 1. maja cena gasa za industrijske potrEbe pojeftiniće za 15 odsto, ali će istovremeno biti ukinute državne subvencije na ovaj energent, najavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.

Bajatović je istakao da su se za pojeftinjenje stvorili uslovi jer Srbijagas više neće kupovati dodatne količine koje su bile skuplje od dugoročnog ugovora koji su dogovorili ruski i srpski predsednik Vladimir Putin i Aleksandar Vučić.

- Prema tome, stvorili su se uslovi da gas pojeftini za industrijske potrebe, ili one koje su na slobodnom tržištu. Zainteresovani privrednici mogu da smatraju da će to pojeftinjenje od maja biti 15 odsto - rekao je Bajatović dodajući da će se to osetiti na junskoj fakturi.

On je pojasnio da je Srbija zaštićena po pitanju cena nafte i gasa zahvaljujući ugovoru sa "Gaspromom".

- Prognoze nisu preterano optimistične, mi smo relativno bezbedni, zato što imamo taj ugovor sa ruskim 'Gaspromom' i to funkcioniše za sada preko Turskog toka i Balkanskog toka, imamo te dve milijarde minimum godišnje - rekao je direktor "Srbijagasa" za RTS i dodao da će prioritet i dalje biti da dogovorimo i dalje dodatne količine.

- Mislim da taj pravac neće biti ugrožen ni u narednoj i onoj sledećoj godini. Videćemo šta će biti kada EU 2027. kaže da više ne sme biti i ruskog gasa u Evropi - naveo je Bajatović.

NEMA VIŠE DRŽAVNIH SUBVENCIJA ZA GAS Dušan Bajatović je izjavio da su unutar Vlade Republike Srbije, u Ministarstvu energetike i pre svega u Ministarstvu finansija vođene velike rasprave. - Dosta smo dugo vodili tu socijalnu politiku, svi znate da je to koštalo više od milijardu dolara, time smo zaštitili kupce, privredu, radna mesta i sve ostalo. I sad smo doneli odluku da od 1. maja više nema subvencionisanja gasa od strane Vlade Republike Srbije ili kreditnih zaduženja "Srbijagasa", biće realna cena - najavio je Bajatović.

S druge strane Zoran Drakulić, predsednik Kluba privrednika smatra da koliko je on razumeo najave prvog čoveka Srbijagasa da to neće biti pojeftinjenje već poskupljenje.

- Sve što privrednici dobiju povoljnije to je dobro, ali koliko sam ja pročitao to će biti skuplje, a ne jeftinije jer više neće biti subvencija. Meni je drago da neće biti subvencija na gas. Mi smo kao proizvođači peleta bili oštećeni, jer ako kao država subvencionišete jedan energent, onda morate i drugi. Cena gasa zavisi i od situacije na Bliskom istoku, jer ako ne daj bože opet krene rat to će uticati na rast cene gasa - kaže Drakulić.

BROJKE 25.000 ljudi priključeno je na gas u 2023. godini 70.000 domaćinstava trebalo bi da dobije priključak na gas do kraja 2024.

Vojislav Vuletić, predsednik Skupštine Udruženja za gas ističe da je dobro što će cene gasa biti jeftinije za industriju.

- To je dobro jer to znači da ne trošimo više nego što nam dotiče i ne moramo da kupujemo iz stranih izvora koji nisu povoljni. Dobro je i sa satnovišta potrošača, toplane prestaju da troše, a to što dotiče je dovoljno za industriju. Vlada zna šta radi. Čim se ukinu neke subvencije koje su morale da se daju to je dobro. Svaka niža cena gasa dobra je za inustriju ali i za sve potrošače - ističe Vuletić.

