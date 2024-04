KADA ZAPOSLENI IMA PRAVO NA OTPREMNINU I U KOJIM SLUČAJEVIMA NEMA? Stručnjaci do detalja odgovorili na ovo pitanje

Neko će danas u penziju, neko će sporazumno raskinut ugovor o radnom odnosu, a neko će dobiti otkaz.

Da li je pravo na otpremninu zajednički imenitelj za sve ove slučajeve?

Na ovo pitanje, a i na mnoga druga odgovorili su gosti emisije Puls Srbije Zoran Ristić, viši savetnik Sindikata nezavisnost za ekonomska i socijalna, i Jelena Pavlović, advokat.

Kada zaposleni ima pravo na otpremninu i u kojim slučajevima nema?

- Zaposleni ima pravo na otpremninu pri odlasku u penziju i kada se proglašava tehnološkim viškom. U slučaju sporazumnog raskida radnog odnosa, zaposleni nema pravo na otpremninu - rekla je Pavlović.

foto: Kurir televizija

- Postoje samo dva osnova za isplatu otpremnine za zaposlene. Prvi je onda kada zaposlen ide u penziju i tu je potpuno svejedno da li se radi o sporazumnom prekidu radnog odnosa, otkazu od strane poslodavca ili otkazu od strane radnika. Dakle, to je situacija kada zaposlen ima minimalno pravo na dve prosečne zarade u Republici Srbiji, a ugovorom kod poslodavca o kolektivnim ili pravilnikom o radu može da se definiše i veći iznos otpremnine. Druga situacija je kada se proglašava tehnološkim viškom radnik i te situacije podrazumevaju da zaposlen ima pravo na minimalni iznos od jedne trećine njegove zarade ostvarene u poslednje tri meseca - rekao je Ristić.

foto: Kurir televizija

Koje su to situacije gde poslodavac izbegava isplatu otpremnine?

- Kada govorimo o penziji, to su retke situacije kada poslodavci pokušavaju da izbegnu isplatu otpremnine. S obzirom da je prostor za izbegavanje sužen. Kada govorimo o situaciji kada se isplaćuje otpremnina po osnovu tehnološkog viška, to je prostor rekao bi poprilično širok za poslodavce i on se širi do te mere da poslodavac jednostavno može da donese odluku o prestanku rada preduzeća, odnosno privrednog društva. K ada nema obavezu isplate od premline. To su situacije kada se preduzeće vodi u stečajni postupak ili postupak likvidacije, ali isto tako postoje i niz drugih situacija gde poslodavac praktično namerno provocira radnika da sporazumno raskine radni odnos ili da sam radnik raskine radni odnos kroz upućivanje na rad u mestu koji je udaljen u odnosu na mesto njegovog stanovanja do 50 km. Promenu radnog mesta, umanjenje zarada, niz drugih stvari koje mogu da se u praksi sretnu kao osnov za to da radnik po drugom osnovu otkaže Ugovor o radu kako se ne bi isplatila otpremnina - rekao je Ristić i dodao:

09:08 KADA ZAPOSLENI IMA PRAVO NA OTPREMNINU I U KOJIM SLUČAJEVIMA NEMA? Stručnjaci do detalja odgovorili na ovo pitanje

- Još jedna situacija je i proglašenje tehnološkog viška. Poslodavac proglašava tehnološki višak i kao meru za rešavanje tehnološkog viška ne isplaćuje otpremninu, nego upućuje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca. U tom slučaju poslodavac nema obavezu isplate otpremnine, već će kroz upućivanje na rad kod drugog poslodavca taj poslodavac rešiti status tog zaposlenog ili će primeniti neke druge mere u skladu sa internim aktima, dakle prekvalifikacije, dokvalifikacije ili neka treća mera podrazumeva mogućnost da poslodavac i u slučaju proglašenja tehnološkog viška ne isplati otpremninu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

22:31 KAKO PREPOZNATI ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MESTU: Mobing - problem koji traje