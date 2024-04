POVLAČI SE IZ PRODAJE JEDNA OD OSNOVNIH NAMIRNICA! Otkrivena štetna materija koja izaziva oštećenje bubrega! Proverite imate li je

U Hrvatskoj se povlači još jedan proizvod, a ovog puta u pitanju je brašno. Državni inspektorat Republike Hrvatske obavestio je potrošače o opozivu proizvoda "Raženo brašno integral - organski 1000 g Nutrigold, LOT: RO-MIV24".

Na pomenutom proizvodu datum upotrebe je 30. 8.2024. godine, a kao razlog povlačenja navodi se povećan sadržaj mikotoksina - ohratoksina A u proizvod.

- Molimo sve kupce koji treba da izvrše povraćaj novca da vrate proizvod u najbližu poslovnicu Tvornice zdrave hrane kako bi im novac bio refundiran - navodi se u saopštenju trgovca koji je sporni proizvod prodao.

foto: Profimedia

Obaveštenje se odnosi isključivo na navedeni proizvod.

Okratoksin A je najtoksičniji predstavnik iz grupe okratoksina koji izazivaju oštećenje bubrega. Te mikotoksine sintetizuju plesni iz rodo Penicillium i Aspergillus, i to najčešće na žitaricama (pšenica, kukuruz, ječam, raž). Prema IARC-u (The International Agency for Research on Cancer) okratoksin je mikotoksin s mogućim kancerogenim delovanjem.

kurir.rs/Telegraf Biznis