SEVERININ BIVŠI VERENIK UPLOVIO U VODE KRIPTORUDARENJA: Čekao dozvolu Republike Srpske - Planira da organizuje mrežu saradnika

Privredno društvo Bitnnn express iz Gradiške šesto je po redu koje je dobilo dozvolu Komisije za hartije od vrednosti Republike Srpske da pruža usluge povezane sa virtuelnim valutama.

Bitnnn express je upisan u registar pružalaca usluga povezanih s virtuelnim valutama KHOV, što je uslov za obavljanje poslova koji su u vezi s kriptovalutama i predstavlja svojevrsnu dozvolu za rad.

Šajinović: Organizujemo mrežu od hiljada kripto-saradnika

Osnivač i vlasnik Bitnnn expressa Slavko Šajinović navodi da su, između ostalog, orijentisani na posebnu nišu - 'crypto exchange' (kripto-menjačnica/kripto-berza).

- Tu smo fokusirani isključivo na specijalizaciju OTC kripto-usluge jako velikih potreba - samo za pravna lica, s obzirom na to da u velikom broju zemalja nova zakonska rešenja omogućavaju kompanijama da kupuju i drže vrednost u kriptovaluti - ističe Šajinović na sajtu kompanije.

Inovirali su KYC na način da, pored uobičajene procedure, dodatno od ovlašćenih advokatskih kancelarija traže 'pažljivo analiziranje' potvrdu klijenta/firme, dodaje Šajinović.

- Takođe, volumenima bez konkurencije u svetu, organizujemo mrežu od hiljada kripto-saradnika koji isključivo predstavljaju kompanije koje su prošle gore opisani KYC - navodi Šajinović.

SLAVKO I SEVERINA

Šajinović je, prema pisanju medija iz Hrvatske, Riječanin koji je pre više od deceniju bio u vezi i veren sa poznatom hrvatskom pevačicom Severinom Vučković.

On je u Hrvatskoj imao dve kompanije: M.S.T. koja je bila registrovana za nespecijalizovanu trgovinu na veliko, a poslovala je od 2002. do 2007. godine, te MYME, registrovanu za zabavne i rekreacijske delatnosti, a koja je radila od 2008. do 2014. godine.