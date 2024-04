NOVI CIKLUS NAGRADNE IGRE "UZMI RAČUN I POBEDI" Mali: Glavne nagrade 10 STANOVA, aplikacija unapređena - UVEDENA I VELIKA PROMENA

Potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali predstavlja danas, u Palati Srbija, novi ciklus nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2024".

Najavljeno je da će se obratiti i direktorka Poreske uprave Dragana Marković i član Izvršnog odbora NALED-a Nikola Vuletić.

Na početku je prikazan promotivni spot, nakon čega je počeo da govori Mali.

- Prošle godine ostvarili smo sjajne rezultate, i drago mi je što je mnogostruko porasla svest građana Srbije oko toga da treba uzimati fiskalne račune. Svaki put kada ne uzmemo račun, korist ima samo onaj koji nam nije izdao račun. A od naplate poreza svi imaju koristi. Prošle godine je 1.050.000 građana učestvovalo u nagradnoj igri, 259 miliona računa je stiglo - rekao je Mali.

Ističe da će prvo izvlačenje biti u subotu 11. maja, a poslednje u subotu 8. juna.

- Nagradni fond je vredan 1,9 miliona evra. To je deset stanova u naselju Zemunske kapije. Dva stana u jednoiposobna, dva dvosobna, pet trosobnih, i jedan četvorosoban dupleks. To je nagradni fond na raspolaganju građanima Srbije - rekao je on.

Kaže i da je unapređena aplikacija, i da će skeniranje QR kodova ići mnogo brže.

- Da naglasim još dve stvari. Od 8. aprila počinje slanje računa. Verovali ili ne, kreće tada i otvaranje aplikacija. Mi od ponedeljka, 8. aprila, već imamo nekih 2.8 miliona računa u sistemu. A nekih 158 aplikacija otvorenih. To želim da dobro razumete, sa obzirom na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Svi prethodni nalozi su obrisani, i svako ko hoće da učestvuje mora da se ponovo prijavi na aplikaciju. Pokrivamo celu porodicu, možete četiri člana dodati na aplikacije - kazao je ministar.

Za one koji plaćaju kreditnom karticom, njihov QR kod će se računati kao dva, dakle imaće 100 više šanse da dobiju nagradu.

- Nastavljamo sa reformama, radimo dobre stvari. U februaru nam je ekonomija rasla 5.9 odsto. Već za prvi kvartal smo daleko iznad projekcija, i to nam daje novca za projekte koje radimo, dalje povećanje plata i penzija. Ali to ne možemo sami, veoma je važno da nastavimo da se borimo protiv sive ekonomije - ističe Siniša Mali.

Direktorka NALED-a Dragana Marković rekla je da joj je zadovoljstvo što ponovo prisustvuje ovom događaju.

- Najčešća pitanja i teme o kojima poreznici pričaju su poreske utaje, prinudne naplate i krivične prijave. A danas najavljujemo aktivnosti koje donose lepe vesti svih našim građanima. Prošle godine ova nagradna igra je premašila sva naša očekivanja - rekla je Dragana Marković.

Ona dodaje da svim kupcima koji bezgotovinski plaćaju račun šanse se udvostručuju.

- Kada skenirate QR kod dobijate dva jedinstvena koda i povećavate svoju šansu za dobitkom - istakla je direktorka NALED-a.

Član izvršnog odbora NALED-a Nikola Vuletić izrazio je zahvalnost Vladi i Ministarstvu finansija na naporima da se unapredi nagradna igra.

- Napravljeni su ogromni pomaci u digitalizaciji u celoj zemlji. Ipak, siva ekonomija i dalje predstavlja ogromnu pretnju legalnom poslovanju, i to je jedan od prioriteta za našu novu Vladu - kazao je Vuletić.

On je pozvao građane da učestvuju u ovoj nagradnoj igri, i rekao da je građanima na raspolaganju NALED-ov kontakt centar.