VLADIMIR LUČIĆ: "Telekom Srbija" svetski operator digitalnog doba

Kompanija za koju je prošla godina bila rekordna i po pitanju broja novih korisnika i prihodu i profitabilnosti spremna je za uvođenje 5G mreže. Na tom projektu će im strateški partner biti Evropska investiciona banka (EIB), a u planu je potpisivanje ugovora i sa američkom bankom Eksim, nakon čega će „Telekom” biti prvi operator u Evropi sa ovakvim ugovorom. Posebno će se pripremiti za Ekspo 2027, jer ovu manifestaciju vide kao izuzetnu priliku za sve iz telekomunikacione i IT industrije, ali i kao odličnu priliku za snažni razvoj srpske privrede i promociju naše zemlje, kaže u razgovoru za "Politiku" Vladimir Lučić, generalni direktor "Telekoma Srbija".

Sve najave krajem prošle godine su išle u prilog tome da će „Telekom Srbija” u 2023. oboriti rekorde po prihodima, profitabilnosti, broju novih korisnika. Šta kažu brojevi?

"Prošla godina je bila rekordna godina i po pitanju broja novih korisnika i po pitanju prihoda i profitabilnosti. Na nivou grupe „Telekom Srbija” ostvaren je ukupan prihod od 230,7 milijardi dinara, što je povećanje od 41 odsto u odnosu na 2022. godinu. EBITDA (profit pre amortizacije i kamata) iznosila je 128 milijardi, što je povećanje od 88 procenata u odnosu na prethodnu godinu, sa neto dobiti od rekordnih 49 milijardi dinara. Posebno je bio uspešan „Telekom Srbija”, koji je uspeo da napravi prihod od 164 milijardi dinara, što je povećanje od 37 odsto u odnosu na 2022. godinu. EBITDA je iznosila čak 88 milijardi dinara, što je povećanje od 78 odsto u odnosu na 2022, dok je neto dobit u odnosu na 2022. povećana za 156 procenata i iznosi 34 milijarde dinara. Ove rezultate pratio je trend rasta broja korisnika televizije i interneta na nivou čitave grupe kao i rast prihoda u mobilnoj telefoniji. Ukupan broj jedinstvenih korisnika premašio je broj od 11,5 miliona.

Ovi rekordni rezultati ostvareni su u godini velike svetske finansijske krize kada su troškovi finansiranja višestruko porasli. I pored toga, „Telekom” ne samo da je ostvario rekordan rezultat već je nastavio svoj jaki investicioni plan izgradnje mobilne i optičke infrastrukture. Možemo da se pohvalimo da smo drugu godinu zaredom instalirali preko 2.000 4G baznih stanica. Takođe je bitno istaći da je izgrađena moćna optička mreža koja pokriva 1,5 miliona domaćinstava, a da je već 490.000 domaćinstava iskoristilo ovu mogućnost. Time Srbija ulazi u red razvijenih telekomunikacionih zemalja u Evropi. Proširili smo poslovanje naše kompanije na Nemačku i Tursku i time značajno povećali potencijal našeg razvoja, tako da se sada naše poslovanje obavlja na čak 10 tržišta. Treba istaći da smo prošle godine ostvarili bitna partnerstva sa nizom najvećih finansijskih institucija na svetu: Benk ov Amerika, Dojče bank, Svetska banka i EBRD. Dakle, najveće finansijske institucije veruju u razvoj „Telekoma Srbija” i u to da smo ubedljivi lider ovog regiona i da smo našim poslovanjem snažno doprineli ukupnom razvoju digitalnog društva".

foto: Printscreen/RTS

Ova godina bi mogla da bude još uspešnija, a važnu ulogu u tome imaće uvođenje 5G mreže i nastavak međunarodnog širenja na dijasporu. Da li je kompanija spremna za 5G, i to ne samo za instalaciju već i za nove servise za privredu i građane koji se na njoj baziraju?

"Kompanija je spremna za uvođenje 5G mreže i na tom projektu EIB je strateški partner „Telekoma Srbija”. Takođe ćemo ove godine potpisati ugovor i sa američkom Eksim bankom i bićemo prvi operator u Evropi sa ovakvim ugovorom. Sa druge strane, strateški smo partneri sa „Vodafonom”, koji je najbrže rastuća 5G mreža u Evropi i sa kojim ćemo raditi na brzoj implementaciji niza digitalnih servisa kako bi krajnji korisnici osetili benefite ove tehnologije. Za razvoj naše mreže bitna je i činjenica da smo poslednjih pet godina imali snažan investicioni ciklus izgradnje optičke mreže i novih baznih stanica na 4G tehnologiji. Sve ovo omogućiće brzu izgradnju 5G mreže na čitavoj teritoriji Srbije odmah po dobijanju dozvola. Posebno ćemo se pripremiti za Ekspo 2027. Ovu manifestaciju vidim kao izuzetnu priliku za sve nas iz telekomunikacione i IT industrije, ali i kao odličnu priliku za snažni razvoj srpske privrede i promociju naše zemlje".

Prošlu godinu su obeležili i pritisci na vašu kompaniju na Kosovu i Metohiji. Kakvo je sad stanje?

"Prošlu godinu je obeležila i naša bitka za opstanak naše ćerke kompanije MTS d. o. o. na prostoru Kosova i Metohije. Prištinska administracija je u avgustu krenula u odlučnu akciju gašenja našeg operatora. Uz pomoć međunarodne zajednice uspeli smo da odbranimo ovaj do sada najteži udarac. Krajem decembra krenuo je novi talas pritisaka sa ciljem da se oduzmu kablovski operatori koje je naša ćerka firma kupila tokom 2019. i 2020. godine. I ovaj pritisak uspeli smo da amortizujemo i sada vodimo sudski spor protiv prištinske agencije za zaštitu konkurencije. Najbitnije za sve naše korisnike na Kosovu i Metohiji jeste da smo sačuvali našu kompaniju i da će više od 30.000 domaćinstava i dalje imati kvalitetan signal mobilne telefonije, interneta i TV. Ove godine probaćemo da konačno rešimo i pitanje treće licence za mobilnu telefoniju koja će našoj kompaniji omogućiti da i na teritoriji Kosova i Metohije bude lider.

Odbranom naše kompanije na KiM dokazali smo da smo postali ugledna korporacija u svetu koja zna kako da brani svoje interese kada su oni ugroženi".

foto: Nemanja Nikolić

Kakve su aktivnosti kompanije u inostranstvu, „Telekom” je u oktobru dobio dozvolu za rad u Turskoj. U Nemačkoj je trebalo da budu otvorene nove poslovnice srpske kompanije, koja je na tom tržištu i mobilni operator. Dokle se stiglo s realizacijom ovih planova?

"Što se tiče Nemačke, imamo više od 40 prodajnih mesta gde prodajemo naš postpejd i TV paket i oko 25.000 mesta gde prodajemo pripejd. Za sada imamo tri naše poslovnice, a plan je da otvorimo 30. Baš ovog meseca svečano ćemo otvoriti poslovnicu u Menhengladbahu i time krenuti u veliku promotivnu kampanju za prodaju naših usluga. Pozvao bih sve ljude poreklom sa ovih prostora da dođu do naših poslovnica i postanu naši korisnici. Dobiće mobilni paket sa konkurentom cenom u odnosu na druge nemačke operatore, bez rominga sa zemljama EU, Srbijom, BiH i Crnom Gorom, ali i sa ponudom od preko 300 kanala sa područja bivše Jugoslavije. Imamo novinu u TV ponudi koja se zove Naša arena. Naime, u nizu gradova Srbije sa optikom i kamerama koje na bazi veštačke inteligencije prate loptu omogućili smo da gledaoci prate sve utakmice koje se dešavaju u hali u tom mestu zajedno sa statistikom i rezultatima. Time možete pratiti utakmice svih lokalnih timova svih uzrasta iz mesta iz kojeg ste potekli. Što se tiče Turske, krenuli smo sa prodajom usluga u decembru i zadovoljni smo interesovanjem ovog tržišta za naše usluge".

Kakvi su planovi za širenje na nova tržišta. Radite u Švajcarskoj, Austriji, Nemačkoj, a predstoji izlazak i na tržište Amerike…

"Veoma sam ponosan na činjenicu da ćemo širenjem na tržište Amerike faktički biti prisutni na tržištima koja ukupno imaju preko pola milijarde stanovnika. Time postajemo veliki globalni operator. Bitno je istaći da smo sledili razvojni put digitalnih platformi kao što su „Fejsbuk”, „Amazon”, „Gugl” i drugi. Dakle, u zemljama Zapadne Evrope i Amerike ne gradimo sopstvenu telekomunikacionu infrastrukturu već koristimo mrežu naših partnera. Sa druge strane, razvili smo odličnu ponudu sadržaja i digitalnih servisa. Uz pomoć ovog projekta planiramo da povećamo broj jedinstvenih korisnika za minimalno dva miliona. Cilj nam je da korisnici koriste naše usluge mobilne telefonije, gledaju naše kanale, ali takođe da koriste i razne aplikacije koje ćemo razviti u okviru našeg Fonda za finansiranje startap kompanija".

Otvorili ste taj fond pre dve godine. Kako ste zadovoljni radom fonda?

"TS Ventures”, koji je osnovao „Telekom Srbija”, prvi je korporativni fond „Corporate Venture Capital” u ovom delu Evrope. Uspeh ovog strateški osmišljenog poteza ogleda se u činjenici da smo, za samo dve godine postojanja, zabeležili rekordan broj investicija u naš portfolio – čak 12 startapova koji se oslanjaju na različite tehnologije. Sa ponosom ističemo da smo pažljivim izborom našeg internacionalnog ekspertskog tima došli do toga da čvrsto verujemo da čak četiri startapa (Fuller Vision, Reputeo AI, Shopnosis i Anari AI) mogu vredeti više od milijardu dolara. Pored njih, dva startapa su, posle naših investicija, uspela da privuku nove visoke runde investicija – „OtaSync” i „Randevue”. Takođe, postigli smo prvi „egzit” – startap „60 Seconds” je pronašao investitora sa Bliskog istoka, koji je kupio ceo njihov biznis. Ovaj potez je svakako bio uspešan za nas, jer smo uspeli da trostruko povratimo uloženu investiciju. Očekivanja od fonda se povećavaju u narednom periodu, imajući u vidu da će digitalne usluge u koje investiramo pratiti našu strategiju širenja na nova tržišta. Fond će biti jedan od ključnih stubova naše transformacije iz tradicionalnog telekomunikacionog operatora u telekomunikacionu kompaniju budućnosti".

foto: Kurir televizija

Segment multimedije predstavlja takođe važan stub u vašoj strategiji ekspanzije i razvoja. Da li imate nekih novosti na temu novih kanala i novina u TV ponudi?

"Ono što nas veoma raduje jeste to što naša ćerka firma Arena sve uspešnije posluje u svih šest zemalja bivše Jugoslavije. Finansijski rezultati Arene su značajnije bolji od 2022. godine, i to pre svega zbog povećanja prihoda od drugih kablovskih operatora u regionu, a svakako i od prodaje reklamnog prostora. Marketing prihod u Srbiji nam je porastao za više od 50 odsto. Kanal Superstar, gde emitujemo naše serije, prošle godine je bio ubedljivo najgledaniji kablovski kanal, dok su sportski kanali Arene na nivou regiona prepoznati kao najatraktivniji kanali. Istakao bih i najveću novost za prošlu godinu u kojoj smo u našu sportsku ponudu uvrstili i čuvenu NFL ligu. Ove godine planiramo razvoj naše medijske kompanije u više pravaca. Uskoro puštamo kanal Superstar 3, na kome će biti isključivo domaći filmovi, kao i otvaranje kanala Arenica, koji će biti posvećen deci. Što se tiče naših informativnih kanala, planiramo da do oktobra pustimo novi kanal Njuzmaks, a takođe ćemo proširiti saradnju i sa Juronjuzom na teritorije BiH i Crne Gore. Uspeh našeg ulaganja u multimedijalni sadržaj najbolje ilustruju partnerstva sa globalnim brendovima poput HBO, Amazon prajm, Dizni plus i drugi".

Kada ste se vratili u „Telekom Srbija” prvi intervju ste dali baš našem listu, gde ste najavili velika ulaganja. Od tada je prošlo šest godina. Kako ste zadovoljni time što je postignuto u ovom periodu?

"Veoma sam zadovoljan jer smo uspeli da iz jedne nezavidne tržišne pozicije postanemo ubedljivi lider u svim uslugama u Srbiji i što smo uspeli da izgradimo snažnu optičku i mobilnu mrežu, a takođe i da napravimo nove izvore prihoda kroz proizvodnju TV sadržaja i digitalnih servisa. Zadovoljan sam i sa činjenicom da smo transformisali naše poslovanje i proširili se na pet novih zemalja sa ogromnim tržišnim potencijalom. Takođe sam ponosan što su finansijski rezultati višestruko bolji i što se tiče prihoda, EBITDA i profita u odnosu na period kada smo počeli veliki investicioni ciklus 2018. godine. Bitno je što smo ostvarili stratešku saradnju sa najvećim svetskim finansijskim institucijama i telekomunikacionim kompanijama. Naš ugled kao kompanije u svetu je veliki i mislim da su svi naši kritičari mogli to da uvide u poslednjih šest godina. Drago mi je što smo sve ovo ostvarili i pored ogromnih medijskih, političkih i lobističkih napada naše konkurencije.

Na kraju sam posebno ponosan na činjenicu da smo značajno unapredili standard naših radnika, što smo krenuli da podmlađujemo, edukujemo i profesionalizujemo naše zaposlene. Oni jesu bili i uvek će biti najveća snaga naše kompanije".

Kurir.rs/Politika

Preneo: R.J.