VIŠE NE POSTOJI MOGUĆNOST DA VAS PREVARE SMS-OM: Pošta Srbije saopštila novi način provere statusa pošiljke i ostalih usluga

Pošta Srbije od aprila meseca više neće slati SMS i mejlove, poručio je v.d. direktora "Pošta Srbije" Zoran Đorđević, referišući na novu besplatnu aplikaciju ovog javnog preduzeća.

Pošta Srbije nedavno je predstavila besplatnu aplikaciju pomoću koje će korisnici imati lakši i brži pristup poštanskim uslugama, ali pomoću koje će se izbeći moguće malverzacije.

- Građani mogu potpuno besplatno da instaliraju aplikaciju ili na Gugl Stori ili na Ejpl Stori. U slučaju da im treba bilo kakva pomoć, mogu doći u bilo koju poštu. To je način da našim građanima izađemo u susret i da svi oni koji su do juče pokušali da prevare građane, a to šalju u ime pošte, bilo kakve SMS više neće biti moguće. Dakle, skinite našu aplikaciju i videćete sve informacije o vašem paketu na jednom mestu - poručio je v. d. direktora „Pošta Srbije“ Zoran Đorđević.

Aplikacija će centralizovati registraciju i identifikaciju korisnika, obezbeđujući jedinstven korisnički nalog koji će korisnicima omogućiti lakši i brži pristup poštanskim uslugama, navodi se u saopštenju.

Кorisnici će, pored postojećih mogućnosti zakazivanja kurira, praćenja pošiljaka i kalkulatora cena, izbeći malverzacije kojima su u prethodnom periodu bili izloženi, preko SMS poruka i Vajbera.

