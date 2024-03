BOSANAC POVEO DEVOJKU NA RAZGOVOR ZA POSAO DA GA DRŽI ZA RUKU?! Komisija u šoku! Ali ni to nije sve, ima još čudnijih stvari

Ostaviti jedinstven utisak na razgovoru za posao jedna je od najbitnijih stvari kod njegovog dobijanja, međutim, jedan Balkanac je, čini se, otišao korak dalje te svojim utiskom potpuno "oduvao" konkurenciju ali i izgubio potencijalni posao.

Naime, kako piše na profilu "dzenkly" na platformi Iks jedan mladić iz Bosne i Hercegovine je na razgovoru za posao došao ni manje ni više nego sa svojom devojkom - koja je tokom čitavog razgovora sa zaposlenima u kancelariji bila uz njega, držeći ga za ruku.

"Došao nam lik na razgovor za posao sa devojkom i sve vreme je bila sa njim i držala ga za ruku", napisala je osoba koja stoji iza pomenutog profila te dodala da su svi prisutni bili u potpunom šoku.

"Sedela je s njim nedelju dana po osam sati"

Ova objava naterala je i neke druge korisnike da napišu čudne situacije kojima su prisustvovali u svojim firmama. Prva na listi bila je situacija devojke i dečka iz Srbije.

"Pre koju godinu me mlađi kolega pitao može li devojka da mu svrati, ja, kao 'Bože, naravno', misleći da će da popije kafu i to je to. Riba je danima sedela s njim po osam sati tu, donosila mu vodu, čistila naočare, masirala ga ili se samo mazili i zajedno blenuli u ekran dok on radi.

Trajalo je sigurno više od nedelju dana, dešavalo se da ga zovem, a oni zagrljeni šapuću i ne čuje me, uopšte mi nije jasno kako su svi iskulirali. Posebno je bilo jako kad su pravili pauzu, pa odu na dejt kod aparata za vodu i tako stoje sa čašama i gledaju nas u potpunoj tišini", stoji na profilu "тмрчина", takođe na Iks društvenoj mreži.

Пре коју годину ме млађи колега питао може ли девојка да му сврати, ја, као, боже, наравно, мислећи да ће да попије кафу и то је то, риба је данима седела с њим по 8 сати ту, доносила му воду, чистила наочаре, масирала га или се само мазили и заједно бленули у екран док он ради https://t.co/ml0HNG40p0 — тмрчина (@plucanapunim) February 23, 2024

"Emotivna podrška"

Mnogi su se nasmejali na pomenute događaj zbog čega su pisali duhovite komentare ispod ovih objava.

"Hahah molim? Nemoguće stvari čitam ovde", "Emotivna podrška", "Pa ako se u*aki da ga presvuče", "I da ga podoji na svaka dva sata", "Uopšte ne mogu da se odlučim da li mi je to jao lepo ili fuuuuuj", "Jezivo ali bolje devojka nego majka", "U firmi gde sam radila došla devojka od 20 godina na razgovor za posao i povela mamu i ceo razgovor je mama sedela sa njom, ne zna čovek da li da se smeje ili krsti", pisali su oni.

Kurir.rs/Blic