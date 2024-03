KOJE SU NAJSKUPLJE USLUGE KOJE BANKE NAPLAĆUJU? Stručnjak savetuje: Najteže pada ono što ne moramo da platimo, PROVERITE OVO!

Mala slova veliki trošak. Koje su najskuplje usluge koje banke naplaćuju na kraju meseca, istraživala je novinarka Kurira Teodora Borozan sa sagovornikom Dušanom Uzelcem, glavnim urednikom Portala Kamatica.

- Banke imaju mehanizam naplate svih aktivnosti koje one uključuju u poslovanje sa klijentom. Tu su prisutne razne naknade transakcija, ali uz to imamo i članarinu održavanja mesečnog računa, pa i godišnje stavke, zavisi da li imate kredit kod njih ili je tekući račun u pitanju. Najskuplje je ono što ne moramo da platimo, a platimo, to je ono na šta ljudi emotivno reaguju. Međutim, tim naknadama se plaća svojevrsan komfort. Takođe, upotreba kartica na drugim bankomatima, ta transakcija može da košta 500 do 1.000 dinara. Svašta ima - započeo je Uzelac, pa je obrazložio da li banke samo smišljaju tu cenu ili moraju da vas obaveste:

- Banke su prodavnice, one prodaju svoje usluge, a one imaju definisan tarifnik. Međutim, tarifnici su knjige na 15 strana, pa je suludo da građani znaju sve te transakcije. Dobar je savet da na kraju meseca, onaj izvod pregledate od banke, tako ćete videti šta tačno plaćate, pa onda gledajte da li možete to da smanjite ili da li postoje bolji uslovi u drugoj banci.

