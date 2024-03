KAKO JE VOZZi IZVOZAO 100.000 KORISNIKA: Kompanija iznenada PUKLA, sad su im svi krivi, a za propast je zaslužna samo jedna stvar

Najavljena kao prva potpuno digitalizovana pomoć na putu, aplikacija VOZZi je propala po starom oprobanom receptu - preko noći, nakon velikih obećanja i još ambicioznijih ciljeva. Kompanija za neuspeh krivi sve, od navodnih zloupotreba i nespremnosti regiona za digitalizaciju, preko inflacije, do stranog partnera, matične firme iz Holandije koju je tužila za 140 miliona dinara.

VOZZi nema nameru da dobrovoljno obešteti korisnike, kojih, prema zvaničnim podacima sa sajta, ima više od 100.000. Za njih je sada jedino rešenje tužba, poručuje za eKapiju Dejan Gavrilović iz organizacije potrošača Efektiva i dodaje da mu sve liči na piramidalnu šemu.

foto: Shutterstock

Da nešto nije u redu, moglo je da se nasluti već u oktobru, kada je kompanija prestala da se oglašava na društvenim mrežama. Ipak, nije prestala sa naplatom usluga, a korisnici nisu obavešteni o mogućim problemima.

Od onog čime je kompanija privukla korisnike "100 odsto sigurno, bez skrivenih troškova, bez panike, sve rešavaš na klik", stiglo se do aplikacije u koju ne može da se uđe, kol centra u kom se niko ne javlja i nesigurnosti da li će korisnici moći da vrate svoj novac. Sa ili bez panike.

foto: Shutterstock

Vrtoglavi uspeh, pa krah

Vlasnik firme KOV Technology u okviru koje je poslovala aplikacija, Vladimir Šijaković, nije odgovorio na upit eKapije. Ali, u odgovoru Efektivi, vlasnik je objasnio da su troškovi usluga koje su pružali korisnicima prevazišli obim uplata po paketima. Pruženo je, kako kaže, više od 12.000 asistencija, što u Srbiji, što u inostranstvu, a svaka je koštala više stotina evra, što je kompaniju odvelo u minus koji trenutno ne može da pokrije.

- Nažalost, inflacija, pokušaj spasavanja kompanija sa domaćim bankama, kao i povlačenje stranog investitora prouzrokovalo je suspenziju usluga. Svi zajedno, borili smo se kao tim da kompanija uspe, pa čak i sa garancijom moje lične imovine u bankama. Nažalost, investitor sa kojim imamo potpisan ugovor iz februara 2023. godine i koji se povukao u oktobru 2023. godine je tužen, što možete i pogledati na sudu gde je KOV Technology tužio matičnu firmu iz Holandije za iznos od 140 mil RSD. Na kraju, 65 ljudi je ostalo bez posla - poručio je vlasnik u odgovoru koji je Efektiva objavila na mreži X.

foto: Shutterstock

Dejan Gavrilović iz organizacije potrošača Efektiva kaže za eKapiju da nije bilo sličnih slučajeva u branši, ali scenario je dobro poznat.

- Neretko imamo priču da neko napravi vrtoglav uspeh u početku, dok ne stvori mrežu klijenata, onda pukne i ostavi korisnike na cedilu. Najpoznatiji su nam primeri sa turističkim agencijama - kaže Gavrilović.

Ali, dok je u slučaju turističkih agencija moguće naplatiti štetu iz osiguranja, to ovde nije opcija. Kako je kompanija odgovorila korisnicima na zahtev za nadoknadu sredstava, a paketi su koštali u proseku 5.000 - 6.000 dinara, postoje dva rešenja za ovu situaciju: akvizicija kompanije – kupovina od strane druge kompanije i preuzimanje kompletnog sistema i pokretanje stečaja kompanije. Za oba slučaja je, kažu, potrebno vreme.

foto: Profimedia

- Radimo na tome da sve strane u ovom procesu budu obeštećene, počevši od korisnika, naših partnera i zaposlenih - navodi se u mejlu kompanije poslatom korisnicima.

Međutim, Efektiva smatra da je mogućnost naplate upitna, naročito ako firma ode u blokadu i stečaj.

- Prva opcija, akvizicija otvara pitanje da li će se pojaviti partner koji će tu videti priliku za ulaganje ili propalu priču. Stečaj otvara pitanje koliko ima mogućnosti da korisnici naplate potraživanja - kaže Gavrilović.

Račun firme trenutno nije u blokadi, ali izdate su 94 menice. Prema podacima Company Wall, ukupni prihodi kompanije Kov technology doo u 2022. godini iznosili su 330.591.000 dinara, a rashodi 299.683.000.

Tu godinu kompanija je završila sa neto dobitkom od 26.188.000 dinara, što je šest puta više od prethodne godine kada je imala neto dobitak od 4.753.000 dinara. Podaci, dakle, ukazuju da je kompanija bila prilično uspešna i napredovala iz godine u godinu.

- Dosta ljudi je bilo zadovoljno, ali kad imate malu akumulaciju, a mnogo veće troškove, krah je neminovan. Po bilansima do 2022. godine, to je firma koja napreduje i raste, ali nema bilansa za 2023. godinu. Svašta je moglo da se dogodi za tih 15 meseci. Vlasnik tvrdi da se desilo to što se desilo, ali niko neće da prizna da je pokrao ljude. On kaže da je založio ličnu imovinu i već ta informacija je alarmantna. Ne znamo da li je propast rezultat lošeg poslovanja, ili je strani partner kriv. Nemamo dovoljno informacija, ali sve neodoljivo podseća na dobro osmišljenu piramidu - objašnjava Gavrilović.

foto: Profimedia

Efektiva, koja ovaj slučaj istražuje nekoliko meseci, smatra da su uplate članarine nezakonite jer pružalac usluge nije udruženje, već DOO firma.

- Nama je bilo čudno pre par meseci kada smo počeli da istražujemo priču kako je moguće da aplikacija radi po principu osiguranja i naplaćuje članarine. Javljali su nam se ljudi i govorili da su platili osiguranje, a to nije osiguranje. Deluje da je VOZZi radio u sivoj zoni, ali niko nije reagovao - kaže Gavrilović.

foto: Promo

On smatra da ni sada niko neće reagovati.

- Mislim da na kraju neće biti ništa ni od ove priče. Kao i u svim slučajevima gde su ljudi oštećeni, niko ne reaguje. Jedina opcija za korisnike su tužbe, ne postoji organizacija koja može da vrati pare ljudima, ne znamo ni da li na računima ima novca trenutno. Mogao bi sud da stavi privremene mere, ali znamo koliko vremena je potrebno za taj proces. I svi će reći, pa dobro to je samo 5.000-6000 dinara, ali nije tako, ima tu i drugih dugovanja - kaže Gavrilović.

U problemu su i zaposleni, njih 65 koji su sada, kako je naveo vlasnik u odgovoru Efektivi, ostali bez posla. Da li im je poslodavac isplatio sve zarade, još nije poznato. Prema podacima Company Wall, prosečna bruto plata po zaposlenom u 2022. godini iznosila je 211.796,45, a 2021. godine 175.691,29 dinara.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Bez panike, sve rešavaš na klik

Sto odsto sigurno, bez procedura, bez skrivenih troškova, bez panike, sve rešavaš na klik - ironično, upravo je ovo bila poruka aplikacije VOZZi lansirane 2017. godine. Najavljena kao prva potpuno digitalizovana pomoć na putu, kompanija je, prema podacima sa sajta, do sada imala više od 100.000 registrovanih korisnika, više od 9.570 uspešnih asistencija i 1.500 partnera širom mreže. Aplikacija je instalirana više od 200.000 puta.

Kako piše na sajtu, aplikacija je u kratkom roku uvela revoluciju u sistemima pomoći na putu. U slučaju problema na putu, korisnik bi kliknuo na zahtev za asistencijom u aplikaciji i čekao da pomoć stigne.

foto: Thinkstock

Klik više ne vodi nigde. Ukoliko sada uđete u aplikaciju, dočekaće vas obaveštenje na engleskom, da je aplikacija Under Maintenance sa napomenom da pozovete kol centar. U njemu se, naravno, više niko ne javlja.

Kako korisnicima zvuči prvobitno objašnjenje kompanije koja ih je juče obavestila da VOZZi aplikacija prestaje sa radom jer "mi nismo više u stanju da se borimo protiv zloupotreba koje su prisutne u ovom poslu i sa činjenicom da naš region jednostavno nije spreman za digitalizaciju i transparentno poslovanje", ne znamo. Našem sagovorniku ovo objašnjenje izgleda kao izgovor.

- Ali, ni to me ne iznenađuje. Ovde niko nikad nije izašao da kaže "ja sam kriv". Uvek nam je neko drugi kriv - poručuje Gavrilović.

kurir.rs/eKapija