NOVI BANKROT U NEMAČKOJ: Trgovački lanac ZATVARA VRATA prodavnica posle 38 godina NIJE MOGAO DA IH SPASI NI SVETSKI GIGANT

Nemački trgovački lanac elektronskih uređaja "Gravis" nakon 38 godina rada zatvara vrata svojih prodavnica!

Bez posla prema navodima medija iz Nemačke ostaje oko 400 zaposlenih.

- Nakon gotovo četiri decenije poslovanja kompanija za prodaju računara Gravis iz Berlina je pred gašenjem. Trgovac elektronikom zatvoriće sve svoje trgovine u Nemačkoj - potvrdio je portparol kompanije.

Nije poznato kad će 37 poslovnica i onlajn prodavnica biti tačno zatvoreni, međutim, sigurno je da će to biti do kraja godine. Portparol Gravisa navodi da će sve trgovine u Nemačkoj biti zatvorene do 31. decembra.

Gravis poslednjih godina nije mogao da prati brzi razvoj onlajn trgovine i promenjive potrebe potrošača. Kompaniju je pre nekoliko godina preuzela Frinetova filijala Mobilkom-Debitel, ali ni to nije pomoglo.

foto: Hanno Bode / imago stock&people / Profimedia

Odluka o zatvaranju je rezultat pada prodaje u poslovnicama odnosno sve niže marže i to posebno u trgovini sa Eplovim proizvodima.

Gravis je nedavno uložio velika sredstva u marketing i preuređenje identiteta svoje marke da pokuša da povrati uspeh. Novi logotip i modernizovana onlajn prisutnost trebalo je da privuku kupce i podstaknu bezgotovinsku prodaju., međutim, uprkos tim naporima i raspravama o mogućim partnerstvima za spas poslovnog modela, uspeh se na kraju nije materijalizovao.

Gravis nije prva kompanija koja nije uspela da izdrži sve veći pritisak onlajn maloprodaje. Pandemija i ubrzani trend kupovine putem interneta samo su pogoršali probleme sa kojima su se već borili tradiconalni trgovci.

Čak ni saradnja s Eplom nije mogla da spasi Gravis od zatvaranja.

Najveći evropski proizvođač nameštaja za spavaće sobe Rauh Mobelverke, podsetimo, najavio je da će njihova fabrika u Mastershauzenu biće zatvorena najkasnije do kraja januara 2025. godine dok će više od 150 zaposlenih iz sedišta ostati bez posla.

(Kurir.rs/Feniks magazin/Preneo Z.Ko)