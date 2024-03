OVAJ POSAO JE NEPOZNANICA, ALI DONOSI ODLIČNU ZARADU: Nije lak, a ima mnogo pogodnosti - Bolji je čak i od rentiranja stana!

Ulaganje i poslovanje na berzi i dalje je nepoznanica u Srbiji. Svako ko ima nešto novca ostavljenog sa strane, ili određenu ušteđevinu, ipak se najčešće odlučuje na investiranje u nekretnine.

Osim što u tom slučaju dobijaju nekretninu više na svojoj imovinskoj karti, tu je i mesečna renta na svom računu. Međutim, prema rečima Miroslava Radakovića, partnera u 'TradeWin24', firmi koja godinama trguje na Beogradskoj berzi, uz malo finansijske edukacije i pismenosti, mnogima bi životni standard mogao da se poboljša.

foto: Profimedia

Berza donosi više para od izdavanja stanova

On objašnjava da bi ulaganje na berzu, jednostavnom računicom donelo veći profit građanima, posebno na dugoročne staze, u odnosu na zaradu od rentiranja nekretnina.

– Jedan stan na godišnjem nivou, u proseku sa kapitalnom dobiti i sa amortizacijom, sa rentom, donosi između 4,5 i 5 procenata od ukupne vrednosti nekretnine, dok berza može da donese duplo više. To nije samo duplo više u novcu, to je složeni kamatni račun – to za deset ili dvadeset godina drastično uvećava zaradu – započinje Radaković.

Dodaje da je berza ustvari tajna američkog uspeha, i da je to mehanizam koji je apsolutno neuporediv sa bilo kojom drugom investicijom.

– Nisu Amerikanci pametnji od nas, samo su napravili mehanizam kako da preko svoje penzije i uz štednju povećaju svoja primanja. Važan faktor jeste i da su finansijski pismeniji za razliku od nas, a tome svedoči i činjenica da oko 60 odsto domaćinstava u Sjedinjenim Američkim Državama direktno ulaže na berzu – govori stručnjak.

TAJNA JE U 'S&P 500' Miroslav Radaković ističe da se poslovanjem na berzi zarada množi, da ide kamata na kamatu, i da se tako pravi velika finansijska dobit. I da je upravo u tome moć berze, kao i moć američkog stanovništva, koje većinu svog novca i ušteđevinu investira u berzu. Oruđe za to se zove „S&P 500“. – Uključujući sve finansijske krize koje su zadesile svet i Ameriku, sve kolapse, profitirao je svako ko je kupio i ko je posedovao indeks S&P 500. Ljudi koji imaju taj indeks, sve i da ništa ne rade, svake godine zarađuju oko 10,5 procenata na uloženu vrednost. Inače, S&P 500 index je indeks 500 vodećih javnih kompanija u SAD i jedan je od najčešće korišćenih indeksa za američko tržište akcija – objašnjava za naš portal Miroslav Radaković.

Radaković objašnjava da od aktivnosti klijenata zavisi i brokerska provizija – koliko se klijentu povećava račun, samim tim i broker dobija veću proviziju.

Prema njegovim rečima, broker i klijent su na istoj strani, imaju isti interes, jer što je klijentu bolji profit, ukupna zarada brokera je, naravno, bolja.

Što se tiče plata i generalno zarade brokera u Sjedinjenim Američkim Država, kao i svuda u svetu princip je isti kao i u Srbiji, imaju osnovnu platu i bonusnu šemu, tačnije proviziju od uspešnog poslovanja.

