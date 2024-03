NOVI PROPISI EVROPSKE UNIJE KAČE SVE VLASNIKE NEKRETNINA: Ko ima kuću ili stan - mora da zna kakve obaveze ga čekaju!

Uskoro će Evropski parlament usvojiti važan zakon koji će pomoći u postizanju klimatskih ciljeva. Konkretno, reč je o smanjenju potrošnje energije u zgradama. Do 2030. ona bi u stambenim zgradama trebalo da se smanji za prosečno 16 odsto, a do 2035. od 20 do 22 odsto.

Za zgrade koje se ne koriste za stanovanje planira se obnova 16 odsto energetski najneučinkovitijih zgrada do 2030. godine, a 26 odsto do 2033. godine. Dogovor je već postignut na nivou EU, a Parlament bi sada trebalo službeno da potvrdi zahteve, prenosi Nemačka novinska agencija.

Iako EU ne navodi nikakve direktne obaveze obnove za pojedinačne zgrade, na državama članicama je da sprovedu zahteve.

Koje zgrade je potrebno obnoviti i kada?

U Nemačkoj savezna vlada sada mora da razjasni koje zgrade treba da obnovi i kada. To predstavlja veliki izazov, jer je precizno planiranje neophodno za građevinske firme kako bi dugoročno uskladile svoje kapacitete. Glavno udruženje nemačke građevinske industrije ističe važnost sigurnosti planiranja.

Sveobuhvatna priroda ciljeva znači da se uštede mogu postići i poboljšanjem već dobro izolovanih zgrada. Ipak, fokus je posebno na obnovi zgrada niske energetske efikasnosti. U kojoj će meri to uticati na vlasnike kuća i privredu uveliko zavisi o realizaciji savezne vlade, koja još nije dala nikakve konkretne izjave o tom pitanju.

