SVE PRUGE U VOJVODINI BIĆE REKONSTRUISANE Vesić: Od decembra brzom prugom od Beograda do Subotice za sat i 10 minuta

Osim radova na brzoj pruzi od Novog Sada do Subotice, koji su naznačajniji železnički projekat u Vojvodini, u pokrajini se radi i na drugim železničkim koridorima, gde će biti rekonstruisano ukupno 250 kilometara pruga za brzine do 120 kilometara na čas, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

- Značajna saobraćajnica je banatska pruga, koja ide prema Zrenjaninu, Kikindi do Subotice. Pruga između Vrbasa i Sombora trenutno je u lošem stanju i biće potpuno rekonstruisana i sa novom signalizacijom. Ako na to dodamo da već radimo na rekonstrukciji pruge Beograd-Vršac-rumunska granica, to govori da će sve pruge na teritoriji Vojvodine biti rekonstruisane i da će železnički saobraćaj biti dominantan - uverava Vesić.

Kada je reč o brzoj pruzi od Novog Sada do Subotice, Vesić je ukazao da će u avgustu holandska kompanija raditi njenu sertifikaciju za standard Evropske unije, a u prvoj polovini septembra radiće se tehnički prijem pruge.

foto: Beoinfo

- Već od 15. septembra počinju redovne probe, koje bi trebalo da traju tri meseca, u zavisnosti od broja prolaza. U decembru počinjemo sa redovnim linijama Beograd–Novi Sad–Subotica, a do Subotice će se putovati sat vremena i 10 minuta - naveo je Vesić dodajući da su partneri iz Mađarske obećali da će njihov deo pruge biti završen do 2026. godine.

- To znači da bi već 2027. godine mogli da imamo brzu prugu Beograd–Budimpešta - smatra Vesić.

Do 2026. biće završen deo autoputa Beograd-Zrenjanin do Kovačice

Kada je reč o putnoj infrastrukturi, Vesić je naveo da je u planu je da do 2026. godine bude završen i deo puta BG-ZR-NS na potezu do Kovačice (26 kilometara).

- Projektuje se i deo brze saobraćajnice između Novog Bečeja i Zrenjanina, kako bi se spojila saobraćajnica Osmeh Vojvodine. Mi sada radimo punom parom deonicu od Bačkog Brega prema Somboru. Plan je da tokom ove godine započnemo radove od auto-putu Beograd-Novi Sad-Subotica, deo prema Srbobranu i Vrbasu, jer tako radimo obilaznicu oko Vrbasa i otvaramo industrijsku zonu koja je važna za razvoj tog kraja. Do 2026. godine bi trebalo da bude završen deo puta od Bačkog Brega do Kljajićeva i biće završen deo prema Vrbasu u dužini od desetak kilometara - istakao je Vesić dodajući da će do juna 2026. biti završen i Fruškogorski koridor.

(Kurir.rs/RTV)