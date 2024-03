VADE NAS RUSIJA I BELORUSIJA: Srbija će biti primorana da obori rekord u uvozu krompira, cifra se meri u milionima evra!

Ova godina biće rekordna po uvozu krompira, posebno iz Rusije i Belorusije. Kao razlog tome stručnjaci ističu da je prošla godina bila sušna, te da je zbog toga rod domaćeg krompira podbacio i ne može da zadovolji potražnju na tržištu.

Ratko Vukićević, predstavnik proizvođača krompira, navodi da je proizvodnja merkantilnog krompira u Srbiji pala na niske grane, a da su prognoze za buduće još lošije. Veliki je problem i nedostatka semena u Holandiji, Francuskoj i Belgiji, odakle je najviše uvoženo semenskog krompira.

- Ako se sistemski ne reši problem proizvodnje kod nas, mi ćemo svake godine uvoziti ogromne količine krompira. Sigurno je da će ova godina biti rekordna po uvozu. Od septembra do danas u Srbiju je uvezeno čak 32.288 tona krompira, a do kraja sezone sigurno je da će uvoz prebaciti 40.000 tona. Do sada je 2022. godina držala taj neslavni rekord sa uvozom od 33.000 tona - rekao je Vukićević.

PUNI KAMIONI Nemamo dovoljno kamiona koji bi mogli da prevezu krompir iz Belorusije koji je toliko tražen. Svaki kamion koji ode na tu stranu vraća se natovaren krompirom. Još se nijedan nije vratio prazan - kazao je jedan od vlasnika transportne firme.

Prema procenama stručnjaka, Srbija će ove godine platiti oko 10 miliona evra uveženi krompir. Najviše se uvozi iz Rusije i Belorusije, gde je prošlogodišnji rod bio rekordan, pa imaju ogromne količine viška koje moraju da izvezu da im ne bi propao.

Trenutna cena koju domaći uvoznici plaćaju za kilogram krompira kreće se od 10 do 15 centi. Sa druge strane, u Srbiji se na veliko taj isti krompir nudi za 50 do 80 dinara, dok je u maloprodaji cena i više od 100 dinara.

