PREDSEDNIK VUČIĆ NAJAVIO VELIKE VESTI ZA SRBIJU: "Leteći automobili" na EXPU 2027

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas velike stvari koje očekuju Srbiju pred EXPO 2027, između ostalog i tzv. leteće automobile.

- Za našu zemlju je velika stvar što će da predsedava Globalnim partnerstvom za veštačku ineligeciju. To govori koliko je Srbija uspela da uradi. I ovo sve što vidite... Ne znam da li smo ikada imai takav napredak. Sve to možemo zahvljajući inteligenciji naših ljudi. Mnogo toga ćemo da dobijemo i naučimo... Nema sumnje da ćemo za EXPO 2027 da dočekamo vozila bez vozača i nadam se, ne bih da budem prvi, ali ako me uvere da je to sigurno, biće to premijera za jugoisotčnu Evropu tzv. letećih automobila - najavio je predsednik.