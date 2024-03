MINISTAR VESIĆ: Srbija već radi na projektu za rekonstrukciju pruge Beograd-Sarajevo

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić izjavio je danas, nakon sastanka sa ministrom komunikacija i transporta BiH Edinom Fortom, da Srbija već radi na projektu za rekonstrukciju pruge Beograd-Sarajevo i dodao da će dve zemlje zajedno razgovarati sa partnerima iz EU o finansiraju.

- Ono što je najvažnije je pruga Beograd-Sarajevo, koja je naša zajednička inicijativa. To je prvi zajednički projekat Srbije i BiH posle Dejtona, ja često pričam sa Evropljanima da zbog toga zaslužujemo da nam daju novac za tu prugu, mi smo počeli sa projektovanjem našeg dela pruge - pravimo projekat za rekonstrukciju pruge - rekao je Vesić.

Vesić je dodao da će pruga Beograd-Sarajevo omogućiti da Srbija i BiH razvijaju privredne aktivnosti.

- Mislim da radimo ogroman i istorijski posao, koji će omogućiti da Srbija i BiH žive zajedno i da uklonimo sve barijere, da ljudi slobodno rade i zemlje se slobodno razvijaju - naveo je Vesić.

Ministar je naglasio da će se nakon završetka auto-puta Beograd-Požega krenuti sa izgradnjoj auto-puta ka BiH, prema Kotromanu.

foto: Foto: Predrag Mitić

- Mi ćemo do 30. septembra završiti auto-put do Požege, krećemo sa još dva nova auto-puta, jedan koji ide prema Crnoj Gori, drugi prema Kotromanu, to je šezdesetak kilometara koje smo podelili u dve deonice, prvih 31 kilometar do Sušice, skretanja za Zlatibor, a zatim nastavljamo prema Kotromanu - naveo je Vesić.

Ministar je rekao da će i brza saobraćajnica Šabac-Loznica biti gotova do kraja godine.

- Počeli smo da radimo odvojak te brze saobraćajnice Slepčević-Badovinci i u okviru te saobraćajnice ćemo uraditi još jedan most pored Pavlovića ćuprije kako bi saobraćaj mogao da se odvija - ukazao je Vesić.

On je dodao da će deo auto-puta Sremska Rača-Kuzmin biti gotov do kraja godine.

- Što se tiče Sremska Rača-Kuzmin, to je deo auto-puta Beograd-Sarajevo, naš deo auto-puta će biti završen do kraja godine, ali ćemo već u aprilu, najkasnije maju pustiti za saobraćaj novi most. Taj most ima četiri trake i omogućiće mnogo brže odvijanje saobraćaja - naveo je Vesić.

On je naglasio da se radi i na rekonstrukciji mostova na Drini, između Srbije i BiH.

- Razgovarali smo i o rekonstrukciji mostova na Drini između Srbije i BiH, raspisaćemo tendere narednih nedelja za rekonstrukciju mosta ka graničnom prelazu kod Zvornika i mosta ka graničnom prelazu Šepak. Ove godine ćemo početi sa rekonstrukcijom ta dva mosta, takođe imamo drugih obaveza koje ćemo raditi u budućnosti - objasnio je Vesić.

Ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edin Forto rekao je da je nakon prvog sastanka sa Vesićem inicirana digitalizacija transportnih dozvola.

- Sva poslovna zajednica koja se bavi transportom u celom regionu moći će da digitalizuje sve što je potrebno da prelaze granice - naveo je Forto.

Istakao je da su pruga Beograd-Sarajevo i inicijativa za digitalizaciju transportnih dozvola, dva projekta koja pokazuju kako redovni sastanci mogu da daju rezultate.

- Pozvao sam Vesića da dođe u Sarajevo 6. i 7. juna, tada ćemo sa partnerima iz celog regiona i EU razgovarati o drugim projektima, a pogotovo o pruzi, gde očekujemo da potpišemo sporazum o zajedničkom investiranju u taj koridor - rekao je Forto.

Kurir.rs/Prenosi: A.Ć.