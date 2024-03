GRAĐANI ĆE BOLJE ŽIVETI U 2025! Aleksandar Vlahović: Inflacija će biti niža, a pojeftiniće krediti i građani će bolje živeti

Inflacija će biti niža, pašće kamate na kredite od polovine ove godine, pa će građani Srbije u 2025. bolje živeti, izjavio je zaključio je Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije na zatvaranju 31. Kopaonik biznis forumu koji je okupio 1.600 učesnika.

- Godina pred nama biti nešto relaksiranija i lakša kada je u pitanju životni standard. Pre svega zbog toga što će inflacija biti niža, očekuje se pad kreditnih stopa i kamatnih stopa od straneEvropske centralne banke od polovine ove godine, što će sveukupno pojeftiniti kredite i na taj način između ostalog olakšati život našem stanovništvu u narednoj godini - rekao je Vlahović.

foto: Ministarstvo finansija

Prema njegovim rečima godina pred nama je i dalje neizvesna jer je čitav svet u krizi.

- Čitav svet, Evropa pre svega i Srbija nalaze se u stanju polikrize koja je izvazana pre svega pandemijom Covid, zatim ratom u Ukrajini i ratom na Bliskom istoku, još uvek nisu do kraja uspostavljeni prethodno formirani globalni lanci snadbevanja. Srbija treba da nastavi sa monetarnom politkom koja je uspela da obuzda inflaciju koja se očekuje da će do kraja godine biti na nivou od oko tri procenta, da ima odgovornu fiskalnu politiku koja će pre svega unaprediti efikasnost upravljanja kapitalnim projektima - naglasio je Vlahović. On je dodao da je potrebno da se unapredi princip programskog budžetiranja, da se radi na stvaranju fiskalnih bafera kako bi se otvorio prostor za odgovornu potencijalnu fiskalnu krizu, kao i da je potrebno da se nastavi sa reformama javnih preduzeća.

- Čuli smo da su te reforme u toku, a to znači da ćemo sledeće godine imati znatno vidljiviji pomak kada su u pitanju poslovno finansijska konsolidacija, budžet Srbije i budžet velikih javnih preduzeća. Istovremeno, potrebno je da se radi na unapređenju ambijenta, na unapređenju izgradnje kvaliteta institucija, pre svega mislim na nezavisne institucije i one koje se tiču tržišta i vladavine prava. Srbija treba da ulaže u obrazovanje, zato što obrazovanje u digitalnom dobu, u dobu industrijske revoluvije 4.0 zahteva drugaciji pristup zasnovan na principu životnog učenja, razvijanja kreativnosti, adaptivnosti, jer bez ljudskih resursa nema ni načina da se ostvari budući rast - rekao je Vlahović.

Prema njegovim rečima potrebno je da se radi na reformi zdravstva. - Naša demografska slika nije povoljna, populacija sve više stari, to je veliki pritisak na zdravstveni sistem. Potrebno je da se on reorganizuje u skladu sa jednom vrlo jasnom agendom reformizacije zdravstvenog sistema - istakao je Vlahović.