EXPO 2027 BI PROPAO BEZ KOMŠIJA: Projekat vredan 18 milijardi € teško bi bilo završiti bez radnika iz okolnih zemalja

Projekat EXPO 2027. vredan 18 milijardi evra teško bi bilo realizovati bez jedinstvenog tržišta radne snage i dolaska radnika iz susednih zemalja, što je omogućio sporazum o jedinstvenom tržištu radne snage, koji je juče stupio na snagu, smatraju sagovornici Kurira.

Dok neki sindikalni lideri kritikuju otvoreno tržište radne snage jer smatraju da ono neće doneti ništa dobro radnicima u Srbiji, Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobornih i nezavisnih sindikata misli upravo suprotno.

- Uvek je dobro povezvati tržište rada, jer to u krajnjoj liniji daje veće mogućnosti izbora radnicima za neka radna mesta. Dobro je i za privredu jer je bolje imati tržište od 11 miliona, nego od šest miliona stanovnika. Sa te strane je to pozitivno i mi u Asocijaciji to podržavamo. Bila bih mnogo srećnija da smo 1. marta ušli u Evropsku uniju i dobili Evropsko tržište rada jer bi to bilo neuporedivo bolje, ali mi pozdravljamo i ovo - kaže Saviećva.

Ona ističe da sporazumom dobijamo mogućnost da se nadoknadi manjak radne snage koja će biti neophodna za završetak svih projekata u okviru izložbe EXPO 2027.

- Ako se krene u EXPO i investicije koje vlast namerava da preduzme imaćemo ogroman manjak radne snage i msilim da će on naterati poslodavce da dižu plate da bi došli ljudi iz Makedonije i Albanije. To će posredno dobro uticati i na naše radnike. Ne mislim da će doći do diskriminacije naših radnika, jer će se i na radnike iz susednih zemalja primenjivati zakoni koji će se primenjivati na domaće zaposlene. Otvoreno tržište Balkana ima prednosti, jer zbog male razdaljine fluktuacija radne snage može da se vrši lako i brzo. Uslov je da se u Srbiji podignu plate i da se barem znatnije izjednače sa platama u Hrvatskoj i u Crnoj Gori jer će se u suprotnom mali broj ljudi odazvati - zaključuje Savićeva.

Ona podseća da su među 55.000 radnih dozvola izdatih strancima Albanci i građani Severne Makedonije bili u tragovima.

STRANCI DA BUDU LEGALNI I PUNIĆE BUDŽET Dolazak radnika iz Albanije i Severne Makedonije imaće pozitivan uticaj i na punjenje budžeta kroz doprinose, ali pod uslovom da svi oni budu legalno prijavljeni, ističe Saša Torlaković, predsednik Sindikata radnika građevinarstva. - Ta radna snaga je već odavno kod nas u Srbiji i pretpostavljam da je otvoreno tržište radne snage način da se procedure njihovog zapošljavanja ubrzaju. Meni je bitno da oni budu uredno prijavljeni i da se za njih plaćaju porezi i doprinosi i da ih ljudi ne drže na minimalcima. Imam bojazan i da tu moramo da kontrolišemo šta se dešava, da im poslodavci ne daju pare na ruke. Ako je sve legalno na taj način će Srbija napredovati. Ako primite 100.000 radnika u Srbiji imate isto toliko poreza i doprinosa, to je na godišnjem nivou 1,2 miliona uplaćenih doprinosa. Neki su prijavljeni i na minimalnu zaradu to je ogromna svota - kaže Torlaković i dodaje da najviše radnika iz susednih zemalja radi u građevinarstvu i u uslužnom sektoru.

Da je jedinstveno tržište rada između Srbije, Severne Makedonije i Albanije revolucionarna stvar za ovo područje smatra i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

- Posle toliko nekih ružnih stvari koje smo proživljavali od devedesetih godina prošlog veka, naše države i narodi počinju da rade zajedno. Otvoreni Balkan velika stvar što će građani Srbije moći da se registruju i dobiju radnu dozvolu bez bilo kakvih problema za rad u Albaniji i u Severnoj Makedoniji. To je velika stvar za privredu, pošto se svi suočavamo sa nedostatkom radne snage, kao i sa problemima u njenoj strukturi - rekao je Čadež.

On je naglasio da svakoj zemlji nedostaju radnici u određenoj branši i da i jeste cilj da zemlje mogu da razmenjuju radnu snagu.

