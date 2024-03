KOPAONIK BIZNIS FORUM Siniša Mali: Borili smo se za povećanja, plate će 2025. godine u decembru biti preko 1.000 evra

Kopaonik biznis forum (KBF), 31. po redu, danas je zvanićno otvoren, a posle uvodnog govora Aleksandra Vlahovića, predsednika Saveza ekonomista Srbije, koji je organizator KBF, učesnicima će se obratiti guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković i ministar finansija Siniša Mali.

Za danas je najavljen i dolazak predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić.

KBF će do 6. marta okupiti više od 1.500 učesnika, a do srede će biti održano 35 panela, tri posebne sesije i četiri specijalna događaja.

U okviru centralne teme foruma "Novi globalni kontekst: Izazovi neizvesne budućnosti“, razgovaraće se i o temama koje se odnose na energetsku bezbednost i transformaciju, klimatske promene, zelenu tranziciju, cirkularnu ekonomiju, e-mobilnost, industriju 4.0, obrazovanje, mlade talente i uspešne preduzetnike.

- Država vodi računa o svakom dinaru. Nećemo bacati novac. Mnoge zemlje su vodile politiku tako što su se zaduživali. I smo smo, ne mogu da kažem, ali smo ulagali mnogo i uspeli smo da sačuvamo dug u BDP-u i nikada nećemo preći tih 60 procenata, što je i cilj i dogovor. Mi smo ispod proseka i na dobrom putu. Ono što je meni posebno važno i ponosim se time, reki smo 2020. godine kada se desila kriza zbog Korona virusa, rekli smo odmah da moramo da sačuvamo mala preduzeća. Kad se jednom malo preduzeće zatvori, oni se na tržište ne vraćaju. Zato smo milijarde uožili u to. Imamo rekordno nisku stopu nezapolenosti, iako smo mala država - rekao je on.

- Danas imamo 9,1 prosek 9,6 dok je ranije bilo 12 procenata. Svaki četvrti čovek je bio bez posla, a sada imate najveći broj zaposlenosti ikada.

Plate

- Nama je prošle godine bio cilj zbog inflacije, da kroz povećanje zarade sačuvamo realni dohodak, krozplate i penzije. Plate će 2025. godine u decembru biti preko 1.000 evra. Plate su prošle godine bile 2,4 u plusu, a penzije 8,7 u plusu. Borili smo se za povećanja, samo da bi povećali standard života građana Srbije - istakao je ministar.

Siniša je istakao da je glavni cilj da se nastavi povećanje zarada kao i zaposlenosti.

- Moramo da budemo oprezni zbog fabrika. Nikako nam ne odgovara da se fabrike zatvore i odu iz zemlje. Dolaze investitori, raste nam izvoz, i zapošljavaju se naši građani - rekao je on.

Siniša je rekao da je Srbija uspešno izašla na kraj sa krizama koje su je zadesile.

- Mi smo rekli da ćemo imate najviše investicija, i to je tako. To je dovelo da rasta zaposlenoisti i BDP-a- istakao je on.

Kako je ministar rekao, Srbija je u velikoj konkurenciji, te da je dobila priliku da bude domaćin EKSPO-u.

- To je velika prilika za nas. Moramo da iskoristimo tu priliku. Očekujemo 3 miliona posetilaca. Niče novi grad u koji će se uložiti 2 milona. Jedna investicija vuče drugu. Naš plan je vezan za celu Srbiju - dodao je on.

Siniša je otkrio i kakav je plan Srbije,

- Cilj nam je da 2027. godine u decembru, prosečna zarada iznosi 1400. evra, minimalna zarada 650 evra, a penzija 650 evra - istakao je on.

On je rekao da će tome doprineti projekat Skok budućnost - Srbija 2027.

- U pitanju je upravo ta želja da se vratimo u zone visokog rasta naše ekonomije. Mi smo prošle godine prvi put prešli tu granicu od 69 milijardi evra kada je reč o vrednosti našeg BDP-a. Ove godine planiramo rast od 3,5 procenata, naredne godine četiri procenta. Mi smo prošle godine uprkos svim izazovima, kada je jedna Nemačka ostvarivala negativne stope rasta, imali privredni rast Srbije od 2,5 procenta. Očuvala svoju makroekonomsku stabilnost i sa stopama rasta koje sam naveo - da, realno je da mi idemo preko 90 milijardi evra vrednosti BDP 2027. godine - rekao je Mali.

Siniša je istakao da uskoro stižu dva aviona za Aero Srbiju, te će Srbija imati tri linije za Kinu, što je i te kako značajno.

(Kurir.rs/Telegraf)