NLB KOMERCIJALNA BANKA OSTAJE GENERALNI SPONZOR KOPAONIK BIZNIS FORUMA: Nastavak saradnje sa Savezom ekonomista Srbije

Nakon višegodišnje uspešne saradnje sa Savezom ekonomista Srbije, NLB Komercijalna banka i ove godine ostaje sponzor Kopaonik biznis foruma. Na taj način, članica najveće regionalne bankarske grupacije NLB Grupe nastavlja tradiciju snažne podrške i pouzdanog partnerstva najznačajnijem poslovnom događaju u regionu, koji će od 3. do 6. marta na Kopaoniku, sa centralnom temom “Novi globalni kontekst: Izazovi neizvesne budućnosti“ okupiti najeminentnije učesnike – predstavnike međunarodnih organizacija, medija, vladinog, nevladinog i privrednog sektora.

- Prethodna godina protekla je u znaku globalne eskalacije višegodišnje polikrize. Nekada izolovani, monolitni faktori prerasli su u bujicu promena koje smo osetili na svim nivoima - od pojedinaca, preko kompanija, pa sve do nacionalnih privreda. Ipak, Srbija je, kroz direktne strane investicije, inkluzivan pristup novim tehnologijama, ali i okretanje obnovljivim izvorima energije i regionalnom povezivanju, uspela da održi stabilnost ekonomskog okruženja i obezbedi uslove za dalji rast. Ispostavilo se da je vreme krize ujedno bilo i vreme pravih prilika za one dovoljno odvažne da se suoče sa izazovima, ali i nastave ulaganja u održivu budućnosti - a Srbija je jedna od njih. Kako bi to i ostala, godina pred nama mora da protekne u znaku snažnog razvoja i ekonomskog oporavka, što će ujedno biti jedna od glavnih tema ovogodišnjeg Kopaonik biznis foruma - istakao je Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke i moderator panela “Bankarski sektor: Finansiranje ekonomskog oporavka“.

foto: Kurir

On je dodao da se u današnjem dinamičnom okruženju i tradicionalni bankarski modeli suočavaju sa izazovima sve kompleksnije ekonomske i društvene realnosti. Banke više nisu samo institucije koje čuvaju i pozajmljuju novac, već ključni akteri u inovacijama. Stoga, dok su likvidnost i kapitalizacija i dalje važni, banke moraju da prepoznaju potrebu za evolucijom, kako bi ostale relevantne i efikasne i u novom okruženju.

- U 2023. godini NLB Komercijalna banka je nastavila snažan rast u svim ključnim segmentima poslovanja i još jednom ostvarila rezultate daleko iznad tržišta, ali i planova i predviđanja. Uporedo sa skokom depozita od 320 milona evra, plasirali smo 1,4 milijarde evra novih kredita stanovništvu i privredi. Na taj način, kreditni portfolio smo uvećali za 223 milona evra, odnosno devet odsto i ostvarili čak šest puta veći rast u odnosu tržišni prosek. Ujedno, održali smo rekordno nisko učešće nenaplativih plasmana od 1,4 procenta, kao dokaz da je naša kreditna aktivnost rasla, ali ne na štetu kvaliteta portfolija. Rezultati koje smo ostvarili potvrda su da smo, čak i u izazovnim i turbulentnim uslovima na tržštu, ostali pouzdan oslonac građanima u rešavanju važnih životnih pitanja i strateški važan partner čitave privrede. Tako smo održivim i odgovornim poslovanjem, koje počiva na dubokom poznavanju industrije, još jednom opravdali poziciju lidera u poverenju kao banka sa najvećim brojem aktivnih klijenata u Srbiji. Uz podršku naše matične NLB Grupe nastavili smo da investiramo u tržište na kom poslujemo i kao sistemska i univerzalna banka ostali smo poluga finansijske stabilnosti čitave države - naveo je Vlastimir Vuković.

On je istakao i da je NLB Komercijalna banka, uprkos veoma složenoj i izazovnoj situaciji, nastavila snažan rast zahvaljujući spremnosti da se menja i potpuno transformiše tradicionalni model poslovanja.

- Osnaženi kapacitetima i ekspertizom naše matične grupacije, na promene u industriji odgovorili smo kompletnom transformacijom poslovnog modela, ali i načina razmišljanja i rada. Želeći da potvrdimo i opravdamo poziciju banke prvog izbora klijenata i zaposlenih, u prethodnoj godini smo nastavili proces optimizacije procedura, digitalizacije proizvoda i usluga, i postavljanja održivosti u centar svake poslovne odluke. Ovogodišnji Kopaonik biznis forum za nas je jedinstvena prilika i platforma da svoja iskustva podelimo sa kompanijama iz različitih industrija i na taj način dodatno podržimo ekonomski oporavak i održiv razvoj čitave nacionalne i regionalne privrede.

Pored učešća Vlastimira Vukovića, kao moderatora tradicionalnog bankarskog panela, NLB Komercijalna banka organizovaće i panel “Walk the talk: Značaj aktivizma u promociji ESG principa“. U ovoj dinamičnoj razmeni mišljenja i ideja učestvovaće Dejan Janjatović, zamenik predsednika Izvršnog odbora, kao i ličnosti sa domaće javne scene, posvećene promociji održivosti - Hristina Popović, Nenad Krstić, Galeb Nikačević i Dušan Kovačević.

(Kurir.rs)