UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRAĆA IZ TIRANE: "Mi ćemo svakako UDVOSTRUČITI ekonomiju, to su SUŠTINSKI VAŽNE STVARI!"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz Tirane, gde danas učestvuje u radu Regionalnog samita o planu rasta i konvergencije

Na samitu u Tirani glavne teme su evrointegracije regiona i sprovođenje Plana rasta za Zapadni Balkan.

Predsednik Vučić je na početku obraćanja rekao da je današnji dan bio veoma važan za Srbiju.

- Od suštinskog je značaja kada radite stvari za građane svoje zemlje, koji će imati opipljivu korist. Pričali smo o približavanju jedinstvenog evropskog tržišta. To će mnogo značiti za naše poslovne veze sa Evropom, za kompanije, ali i za ljude koji će imati mnogo koristi od toga - kaže on.

Mnogo teških poslova je pred nama, rekao je predsednik, i dodao da će biti formiran tim koji će najverovatnije voditi ministar Siniša Mali.

- On će svaki dan izveštavati mene o radu, i nadam se da ćemo već u Podgorici govoriti o onome što je urađeno. Kada plaćate doznake iz EU tu se plaćaju razne dažbine, a mi želimo da do kraja godine značajno olakšamo procedure. To bi značilo više para za primaoce para. Verujem da do marta možemo da uvedemo zelene koridore, to bi bio veliki napredak za sve nas - kazao je predsednik.

Tema razgovora su bili granični prelazi, i predsednik kaže da se samo na papirologiji za pet godina izgubi ogroman novac.

- Naša su četiri od pet najprometnijih prelaza u ovom delu Evrope. U svakom slučaju još mnogo ćemo morati da uradimo. Ovo je sve realno i konkretno, bez praznih priča tipa sutra ćete u Evropu i tako dalje. I mi i oni znamo da oni neko vreme neće da odlučuju o tome. Ovo su ozbiljne i značajne reforme, biće i teških stvari za nas, ali tražićemo da od nečega budemo oslobođeni i da dobijemo više vremena. Videćemo kako će to izgledati sa nabavkama sa Kinom - istakao je Vučić.

Predsednik je istakao da će Srbija svakako udvostručiti BDP, i da očekuje da će biti 140 milijardi.

- To će biti potpuno drugačija zemlja. Danas ste videli, ljudi su računali, da mi potrošimo na našim graničnim prelazima 26 miliona sati. Da to samo prepolovimo, pa je to 13 miliona sati manje. Da ne pričamo o troškovima goriva, gubitka vremena. Kada dobijemo zelene koridore sa Evropom, pa kamioni ne moraju da čekaju, to će biti prava stvar. Da nam ne otmu Rumuni sav saobraćaj - kaže on.

Mnogo posla i novca će biti potrebno u narednom periodu, ističe Vučić.

- Nisam govorio o novcu, koji ide u okviru plana rasta, ja sam uvek skeptik, ali ako mi ispunimo ono što je dogovoreno, onda sam siguran da će to biti značajna sredstva. Verujem da je to gotovo do milijardu evra za nas - kaže on.

Predsednik je rekao da država nema ćup iz kog vadi i baca novac, i ističe da se tako bave neodgovorni ljudi, a da je naša država ozbiljna.

- Otvoreni Balkan je pomogao ovoj inicijativi. Super je ako može da nas bude pet plus jedan umesto tri. Ja sam zadovoljan, nastavićemo da razvijamo Otvoreni Balkan, sve naše ideje su i ovde odlično prihvaćene. Moramo da vidimo šta da uradimo pred letnju sezonu da ljudima olakšamo prelaze - istakao je Vučić.

O tvrdnjama Stefana Šenaha o navodnoj krađi na izborima i izveštaju ODIHR-a, predsednik kaže da je on poznat u Austriji po mnogo čemu.

- To bi bilo kao kada bih ja rekao za njega da je po svemu sudeći u pitanju belosvetski lopov. Vi mislite da možete da optužujete ljude da su nešto ukrali, a to govorite sa "učinilo mi se", i "stekao sam utisak" - kaže predsednik.

Dodaje i da neće govoriti o velikom obraćanju predsednika Rusije Putina, i da je ozbiljan čovek koji o tome može da priča tek kada pročita celo obraćanje.

- Video sam da je govorio o Cirkonu i Sarmatu, a nisam video da je pričao više o nuklearnom oružju - rekao je predsednik.

Kurir.rs