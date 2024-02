OVO SU 4 KLJUČNE STVARI O KOJIMA MORATE DA RAZMIŠLJATE KADA DIŽETE KREDIT: Evo koja opcija je povoljnija dinari ili strana valuta

Promene u vrednosti euribora više nisu tako drastične kao prethodnih godina, a "švajcarci" i njihov nagli rast pre 15-tak godina su ostavili ozbiljnog traga na mnoge koji su podizali kredite indeksirane u ovoj valuti. Samo ova dva primera će kod većine ljude "upaliti lampicu", a za njom će uslediti i komentar: pa ko bi još uzimao kredite koji su vezani za neku stranu valutu kad to može da bude rizično?!

Ipak, ljudi i dalje uzimaju kredite koji su indeksirani, najčešće, u evrima, i većina nema problema sa otplatom, to jest, ne desi im se ništa dramatično tokom otplate kredita. Plus, banke uglavnom nude povoljnije kamate za kredite koji su vezani za neku inostranu valutu, pa to najčešće privuče ljude da se odluče za kupovinu baš tog kredita. Da li se u ovom vremenu isplati uzeti kredit indeksiran u, primera radi, evrima, ili je bolje držati se "čisto" dinarskih kredita - to je u potpunosti vaša odluka. Pre nego što je donesete, potrebno je da se dobro informišete o svim detaljima kredita i uporedite ponude više banaka. Samo tako ćete imati šansu da izaberete najpovoljniji keš kredit, kredit za refinansiranje ili stambeni kredit.

Ukoliko se odlučite da date prednost kreditima koji su vezani za neku stranu valutu u odnosu na dinarske kredite, onda obratite pažnju na neke od sledećih stvari.

Ovo su četiri stvari o kojima treba promisliti prilikom podizanja kredita indeksiranog u nekoj stranoj valuti.

Ukoliko podižete kredit sa varijabilnom kamatom, saznajte koliko često se menja rata.

Kakva su u nedavnoj prošlosti bila kretanja kursa valute u kojoj želite da podignete kredit (na primer, evra), kao i kakve su prognoze za naredni period.

Kakav je kupovni i prodajni kurs te valute u banci u kojoj se raspitujete o kreditu. Banke često nemaju isti kurs kao menjačnice, jer ne moraju da se pridržavaju zvaničnog srednjeg kursa NBS-a.

Ukoliko vam je zarada vezana za stranu valutu koja nije naročito česta u Srbiji, raspitajte se kod banke da li postoji mogućnost da kredit bude vezan za tu valutu.

