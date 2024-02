VREDNOST EURIBORA NE PADA DO KRAJA 2024: Evo šta će biti sa ratama na stambene kredite kada NBS ukine odluku o ograničenju kamata

Građani koji imaju stambene kredite ne treba da stepe da će im se rate kredita naglo porasti ukoliko Narodna banka Srbije ukine odluku o ograničenju kamata na kredite kao posledicu smanjenje euribora koja se očekuje od septembra ove godine, smatraju finansijski stručnjaci.

Podsetimo, odluka NBS o ograničenju kamata na postojeće stambene kredite na 4,08 odsto, a za nove pozajmice na pet procenata, važi od oktobra 2023. do kraja 2024. čime su rate stambenih kredita značajno umanjene.

Finansijski analitičar Vladimir Vasić kaže da je vrlo moguće da se desi da euribor ne padne do kraja godine, ali da treba sačekati jun i jul kada zaseda Evropska centralna banka.

- Sve zavisi od stanja ekonomije u Evropi. Može se desiti da Evropska centralna banka odluči da pospeši potražnju u EU, vidimo da nema proizvodnje u Nemačkoj da je ona 0,5 ili 0,6 odsto i ako se nešto ne promeni može da se desi da ode i u recesiju. To će biti jedan od razloga da Evropska centralna banka pod pritiskom nemačkih privrednika odluči da pojeftini novac, ali opet zavisi i od inflacije, koja je, čini se, pod kontrolom. Ako i dođe do popuštanja ono neće biti drastično od 0,3 do 0,5 procentnih poena do kraja ove godine, a od sledeće od 1 do 1,5. Pošto to popuštanje neće biti naglo i potrajaće dok se prenese do nas i nadam se da neće biti potrebe da Narodna banka Srbije produžava odluku o ograničenju kamata na kredite. Ali pratićemo, tromesečni i šestomesečni euribor su jako blizu i po tome se ne vidi da će doći do pada njegove vrednosti, ali videćemo kako i šta će se dešavati kako budu odmicali meseci - kaže Vasić.

On dodaje da će Narodba banka Srbije pratiti situaciju i reagovati zavisno od brzine kojom se informacija o padu euribora bude prelilvala na naše tržište.

- Ako imate euribor 3,9 i oduzmete 0,5 procenata onda dođete do vrednosti od 3,4 što je znatno smanjenje. Ne mora da znači da će krediti kod nas poskupeti ako NBS ukine odluku o organičenju kamata na kredite. Tu i banke mogu da se igraju, privreda ne uzima kredite i bankari bi mogli da razmišljaju hoće li prodati kredit ili neće. NBS će to pratiti i neće dozvoliti da se nešto drastično promeni po građane - ističe Vasić.

NBS: Reagovaćemo na svaki potencijalni rizik U Narodnoj banci Srbije kažu da su ograničene kamatne stope obavezujuće za banke do kraja godine i da je preuranjeno donositi bilo kakve zaključke o potrebi eventualne dodatne reakcije regulatora u portfoliju stambenih kredita, s obzirom da je trenutno u toku tek prvi kvartal 2024. godine. - Privremeni zastoj na rast, odnosno umanjenje nominalne kamatne stope kod odobrenih stambenih kredita, kao i privremeno ograničenje nominalnih kamatnih stopa kod stambenih kredita koji se odobravaju u periodu do kraja 2024. godine mere su koje su pažljivo definisane kako u pogledu obuhvata njihove primene, tako i u pogledu adekvatnosti trenutka u kom su donete. Naime, konkretne mere su donete nakon sprovedenih temeljnih analiza stanja u bankarskom sektoru i kretanja na međunarodnom tržištu i u okviru utvrđenih ciljeva - da se predupredi rast problematičnih kredita i da se očuva stabilnost finansijskog sistema - objašnjavaju u NBS. U Centralnoj banci ističu da je ova regulatorna reakcija usledila u pravom trenutku i adekvatnom obimu. Takođe je izvesno da će NBS nastaviti da prati i analizira sve efekte mera, stanje u domaćem bankarskom sektoru i kretanja na međunarodnom tržištu, te da će u slučaju prepoznavanja bilo kog potencijalnog sistemskog rizika, blagovremeno intervenisati, kao i do sada.

Da građani ne treba da strepe smatra i Ismail Musabegović, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji.

- Pretpostavljam da će euribor najkasnije od septembra da krene da pada, a onda ćemo videti. Suština je da kada budu počeli da smanjuju kamatu to će ići od 0,25 do 0,50 procenta svaka tri meseca dok ne vide kako će tržište reagovati. Sa septembrom će krenuti svakako, ako ne bude nekih drugih geopolitičkih problema, pa ne mogu da konrolišu inflaciju. Proces smanjivanja će sigurno trajati godinu dana. I njima u Evropi je problem visoka kamata. Mislim da će i naša NBS isto raditi postepeno, da će referentna kamatna stopa biti relantivno malo smanjena - ističe profesor.

Naš sagovornik naglašava da ona može da donese odluku o ukidanju odluke o ograničenju kamata na stambene kredite, ali ne veruje da će doneti neku neadekvatnu odluku, pa da građanima naglo skoče krediti.

