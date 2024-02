PROVERITE KOLIKO DUGUJETE NA IME POREZA DRŽAVI: Postupak vrlo jednostavan - samo 2 koraka da izbegete prekoračenje rokova i KAZNE

Rok za plaćanje poreza na imovinu za prvi kvartal 2024. godine za fizička i pravna lica i preduzetnike istekao je nedavno, a svi oni koji nisu sigurni kako da provere podatke vezane za svoja poreska dugovanja evo uputstva:

1. Prijavite se na portalu lokalne poreske administracije

Najpre, posetite veb stranicu www.lpa.gov.rs i kliknite na opciju "Prijava na sistem". Da biste pristupili ovoj vrsti usluge morate se prijaviti sa visokim nivoom pouzdanosti, a to možete učiniti na dva načina:

- kvalifikovanim elektronskim sertifikatom - dobija se na portalu eUprave ili u nekoj od ovlašćenih poslovnica, a izdaju ga sertifikaciona tela poput Javnog preduzeća Pošta Srbije i PKS;

- putem aplikacije ConsentID koja je besplatna i dostupna za Android i iOs korisnike.

2. Pronađite informacije o porezu na imovinu

- Kada se uspešno prijavite, kliknite na "Poreske obaveze" i tražite "Upit stanja". Zatim birate između opcija "Stanje na računima po opštini", "Uvid u ukupan dug po poreskim računima" ili "Pregled izvršenih transakcija". Na ekranu ćete videti informacije o svojim poreznim obavezama, uključujući dugovanja ako postoje.

SPISAK ŠALTERA Spisak šaltera po gradovima na kojima je moguće dobiti parametre za mobilnu aplikaciju Conesent ID možete pronaći ovde. Papir koji dobijete sadržaće parametre koje upisujete u mobilnu aplikaciju ConsentID ili skenirate QR kod kako biste aktivirali aplikaciju. Svaki put kada želite da prisitupite ovoj usluzi moraćete da se prijavite prvo u aplikaciju na mobilnom telefonu, da unesete vaš pin i potvrdite zahtev za prijavu. Nakon toga nastavljate dalje pretragu.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Prva rata se uplaćivala do 14. februara, druga do 15. maja, treća dospeva 14. avgusta, a četvrta do 14. novembra. Kamata za kašnjenje iznosi 16,5 procenata. Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcija za taj prekršaj je 5.000 dinara za građane.

Poreski obveznici koji putem reprograma izmiruju zaostala dugovanja takođe treba da do naznačenih datuma uplate svoje rate, jer će im se nakon isteka zakonskog roka za uplatu akontacija obračunavati kamata. Plaćanje poreza na imovinu je zakonska obaveza svih građana koji na svoje ime imaju upisanu nekretninu ili zemlju.

(Kurir.rs)