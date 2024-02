PET EVROPSKIH DRŽAVA U KOJIMA JE NAJLAKŠE POKRENUTI BIZNIS: Na listi i jedna iz najbližeg komšiluka, takse i birokratija MINIMALNI

Nigde nije baš tako lako krenuti u nove poslovne vode - preduzetničke, ali ipak se izdvaja nekoliko zemalja Evrope gde je to "lakše" nego na drugim mestima. Za početak, govorimo o manjem ili srednjem preduzeću. I dok su neke države posebno stroge kada je reč o građanima van EU, ovih pet ih "pozdravlja", te čini pogodnobiznis tlo i za "domaće" i za strance.

Uzimajući u obzir posledice kovid-19 krize i energetskih poteškoća, Evropa je spremna da olakša poslovanje malim i srednjim preduzećima (MSP), te trenutno ima niz šema za podršku i finansiranje, kao što su Single Market Programme, Connecting Europe Facility (CEF) i Horizon Europe. Još jedan bitan podatak koji možda niste znali:EU je bila "dom" 24,4 miliona MSP-a u 2023, sa blizu 85 miliona zaposlenih u tim firmama. To je činilo oko 99,8% svih rastućih biznisa na kontinentu.

Svakako, nije bilo jednostavno doći do liste Top 5 evropskih država gde je najjednostavnije pokrenuti svoj biznis, a u tome je pomogao Ease of Doing Business indeks Svetske banke, na osnovu ovih 10 parametara: samo pokretanje posla, lakoća dobijanja građevinske dozvole, pristup struji, evidentiranje imovine, dobijanje kredita, zaštita manjih investitora, plaćanje poreza, trgovina preko granice, pravosnažnost ugovora i rešavanje insolventnosti.

Republika Irska

Veoma popularna destinacija, gde Enterprise Ireland svake godine uloži u oko 200 startapa. Visok stepen digitalizacije i visoka primanja jesu ono što privlači radnike, posebno strance. Takođe, bitan faktor su upotreba evra i to što je Irska englesko govorno područje.

Bugarska

Naše komšije su se istakle kao novi, popularni biznis hab među preduzetnicima, a evo šta ih u prvi mah oduševljava: mali stepen biroktatije u procesu osnivanja firme, u trajanju od nekoliko nedelja. Osim toga, troškovi administracije su niži u odnosu na neke druge evropske države, dok je korporativna taksa svega 10 odsto.

Holandija

Prema podacima WEF-a, u pitanju je peta najveća ekonomija EU, sa BDP-om od 918,7 milijardi evra. Smeštena u zapadnom delu kontinenta, Holandija nudi velike mogućnosti za učenje, sticanje radnih veština i život na visokoj nozi. Iako korporativna taksa ovde iznosi 25,8%, ulagači smatraju da je vredno truda zbog pozicije Holandije i pristupa tržištu.

Švedska

Jedna od najstabilnijih država sveta nalazi se pri samom vrhu svetske liste u domenu digitalizacije i infrastrukture. Ukratko, Švedska je raj za tehnološke preduzetnike, a posebno za startape. Takođe, privlači i mnogo stručnjaka iz građevinskog sektora.

Ujedinjeno Kraljevstvo

Prema proceni "British Business Bank", oko 360.000 novih biznisa nastane baš u UK svake godine. Formiranje firme je relativno lako, brzo i jeftino. UK je jedna od najraznovrsnijih ekonomija u Evropi, koja ne samo da prima stranu radnu snagu, već i omogućava poreske olakšice. Može se pohvaliti i jakim pravnim sistemom.

