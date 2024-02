DANAS ISTIČE ROK ZA IZMIRENJE OVIH OBAVEZA! Ne zaboravite da platite na vreme, svaki dan kašnjenja će se NAPLAĆIVATI PAPRENO!

Rok za plaćanje poreza na imovinu za prvi kvartal 2024. godine za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe danas. Građani treba da uplate akontaciju koja je jednaka iznosu poreza za četvrti, odnosno poslednji kvartal prošle godine utvrđen rešenjem za 2023.

Kako su saopštili nadležni, ukoliko se novim rešenjem za porez utvrdi veći iznos obaveze nego što je plaćena akontacija, razliku je potrebno uplatiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Prva rata se uplaćuje do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta, a četvrta do 14. novembra. Kamata za kašnjenje iznosi 16,5 procenata. Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcija za taj prekršaj je 5.000 dinara za građane.

foto: Shutterstock

NAKON ISTEKA ROKA OBRAČUNAVANJE KAMATA Poreski obveznici koji putem reprograma izmiruju zaostala dugovanja takođe treba da do tog datuma uplate označene rate, jer će im se nakon isteka zakonskog roka za uplatu akontacija obračunavati kamata. Plaćanje poreza na imovinu je zakonska obaveza svih građana koji na svoje ime imaju upisanu nekretninu ili zemlju.

Kako su saopštili iz Narodne banke Srbije prvu ratu poreza na imovinu fizičkih lica za 2024. godinu, samo Dina karticom bez provizije moguće je izmiriti na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija.