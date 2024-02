DOBRE VESTI: Potpisan ugovor za izgradnju međunarodnog putničkog pristaništa u Banoštoru

U naselju Banoštor na teritoriji opštine Beočin biće izgrađeno međunarodno putničko pristanište o čemu je danas potpisan ugovor, a tom prilikom ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da su reke velika šansa Srbije i da je vreme da se više posvetimo razvoju te vrste turizma.

Ugovor su u prisustvu ministra Vesića i predsednika Pokrajinske vlade Igora Mirovića potpisali predstavnici Ministarstva turizma i omladine, Agencije za upravljanje lukama, Direkcije za vodne puteve i opštine Beočin.

Izgradnja pristaništa u Banoštoru deo je projekta “Zaplovi Srbijom”, a Vesić kaže da je izgradnja još jednog međunarodnog pristaništa posebno značajna jer imamo sve više turista koji u našu zemlju dolaze rekom, te da smo prošle godine imali 183.043 turista koji su došli kruzerima što je za 35 odsto više nego 2022. godine.

foto: Foto: Predrag Mitić

- Taj trend će se nastaviti iz razloga što je ovaj vid turizma sve popularniji i u tom smislu mi, kao država, moramo da odgovorimo izgradnjom infrastrukture ukoliko želimo da zadržimo turiste, da oni provode vreme kod nas i ostave svoj novac, čime razvijamo našu privredu - rekao je Vesić.

Naveo je da u Srbiji trenutno postoji 10 međunarodnih pristana od čega sedam na Dunavu i tri na Savi, te podsetio da su prošle godine na Savi otvorena pristaništa u Sremskoj Mitrovici i Šapcu, kao i na Dunavu u Zemunu.

- U narednom periodu nas čeka da otvorimo međunarodni pristan u Velikom Gradištu kod tvrđave Ram, kao i međunarodne pristane u Sremskim Karlovcima i Apatinu - rekao je Vesić.

foto: Foto: Predrag Mitić

Poručio je da će sa nastaviti sa izgradnjom marina i pristana kroz projekat “Zaplovi Srbijom” jer su, kako je istakao, reke šansa Srbije i vreme je da se više posvetimo razvoju te vrste turizma.

Naglasio je da će u narednom periodu u okviru projekta “Zaplovi Srbijom” biti izgrađeno nekoliko marina – u Velikom Gradištu, Golupcu, Smederevu, Kladovu i Somboru.

Vesić je rekao da gradnja pristana bez izgradnje kompletne infrastrukture nema nikakvog smisla i dodao da je međunarodni pristan u Banoštoru važan zato što će omogućiti da turisti mogu da posete Frušku Goru što je i do sada bilo moguće, ali ne na ovaj način.

- Kada krenemo u jedan ovakav projekat, to znači da treba izgraditi i lokalnu infrastrukturu koja bi omogućila da turisti koji dođu mogu maksimalno da provedu vreme ovde i vide sve imamo da im pokažemo - rekao je Vesić.

S tim u vezi, naveo je da sa izgradnjom ovog važnog pristana, čija je vrednost oko 3,4 miliona evra, nije sav posao završen jer treba da se završe putevi kako bi turisti mogli da posete pre svega na Frušku Goru, ali i čitav taj kraj, kao i da se više uloži u lokalne turističke znamenitosti.

- Posledica toga biće razvoj turizma, više restorana i šopova gde će moći nešto da kupe i to samo pokazuje koliko jedna investicija ustvari dovodi do novih investicija i koliko je sve to povezano - rekao je Vesić i zahvalio svima koji učestvuju u ovom projektu.

Naveo je da je u ovom delu Srbije prošle godine urađeno dosta kada je reč o putnoj infrastrukturi i da će se sa time nastaviti i ubuduće jer, kako kaže, nije normalno da se turisti koji budu dolazili kreću lošim putevima.

Vesić je rekao da je prošle godine u našoj zemlji rekonstruisano skoro 900 kilometara puteva što je, dodaje, mnogo više nego što se inače rekonstruiše na godišnjem nivou, odnosno oko 500 kilometara.

foto: Foto: Predrag Mitić

Podsetio je na planove o kojima je govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom predstavljanja programa razvoja Srbije do 2027. godine da se sa dve milijarde evra rekonstruiše oko 4.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva.

- U Srbiji imamo malo manje od 16.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva od čega je oko 7.000 u lošem ili ne tako idealnom stanju. Sa ovih 4.000 kilometara, uz oko 500 kilometara koje radimo godišnje, mi ćemo oko 6.000 kilometara puteva srediti u naredne četiri godine - rekao je Vesić i dodao da se to nikada u Srbiji nije desilo.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović je rekao da će se zahvaljujuhci Vlade Srbije, na teritoriji Vojvodine izgraditi pristanište u Banoštoru, ali i u Apatinu, Sremskim Karlovcima, kao i marina u Somboru.

- Verujem da će time, uz druge delove naše zemlje, Vojvodina postati mnogo interesantnija za turiste koji kruzerima, ali i brodovima u privatnom vlasništvu dolaze u našu zemlju - rekao je Mirović.

Državni sekretar u Ministarstvu turizma i omladine Uroš Kandić je istakao značaj potpisivanja ugovora za izgradnju međunarodnog pristaništa u Banoštoru, pre svega u cilju realizacije projekta “Zaplovi Srbijom” koji, kako je rekao, uspešno sprovode zajedno sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Agencijom za upravljanje lukama.

Osim toga, istakao je da je taj projekat značajan i zbog razvoja Fruške Gore koja je, kako je rekao, trenutno jedna od najbrže rastućih turističkoih destinacija u našoj zemlji.

Kandić je rekao da je izgradnja međunarodnog pristaništa u Banoštoru do sada najznačajniji projekat na Gornjem Podunavlju i podsetio da se na Donjem Podunvalju već rade dve marine, u Golupcu i Velikom Gradištu, kao i da se u opštini Majdanpek u Donjem Milanovcu radi međunarodno putničko pristanište.

Direktor Agencije za upravljanje lukama Vuk Perović je rekao da će projektom izgradnje pristaništa u Banoštoru biti izgrađena kompletna infrastruktura pristaništa sa obaloutvrdom, propratnim sadržajima i objektima.

- Tu će biti objekti za lučke operatere, carinu, policiju, razradiće se i sama lokacija u smislu da će tu biti izgrađen digitalni muzej i razvijeni razni sadržaji, a sve sa ciljem da se privuče što više turista - rekao je Perović.

Predsednica opštine Beočin Biljana Janković je rekla da je ovo veliki dan za tu opštinu i istakla da je izgradnja međunarodnog pristaništa u Banoštoru jedan od naznačajnijih kapitalnih projekata u Beočinu koji će poboljšati kvalitet života građana koji tu žive.

- Takođe, izgradnjom ovog pristaništa naša opština će se pozicionirati na turističkoj mapi plovnog puta Dunava - dodala je Janković.

Kurir.rs/Prenosi: A.Ć.