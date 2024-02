ITALIJA NAJAVLJUJE SKORO MILIJARDU EVRA PODSTICAJA ZA KUPOVINU AUTOMOBILA: Subvencije za nova električna vozila

Rim će obezbediti do 13.750 evra subvencija za građane sa najnižim primanjima kako bi im pomogao da kupe novo, potpuno električno vozilo po ceni do 35.000 evra bez PDV-a, saopštilo je ministarstvo industrije.

Ista prihodovna grupa imaće pravo na podsticaj do 10.000 evra za novi hibrid koji košta do 45.000 evra. Vlada će dati podsticaje i za kupovinu najsavremenijih vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, ali će oni biti manji. Građani su do sada za kupovinu električnih vozila mogli da računaju samo na maksimalno 5.000 evra.

Sukob vlade i Stelantisa

Podsticaji su deo programa pomoći automobilskoj industriji koji je Vlada najavila 2022. godine. Ukupna vrednost mera je osam milijardi evra, prenosi Indeks. Najava novih podsticaja poklopila se sa sukobom vlade sa automobilskim gigantom Stellantisom, vlasnikom kompanije Fiat.

Premijerka Đorđa Meloni rekla je prošle nedelje da je Stellantis, proizvođač Fiata koji posluje i u Francuskoj i u Americi, ponekad činio poslovne poteze štetnim po nacionalne interese Italije.

Izvršni direktor Stellantisa Karlos Tavares je odgovorio da su italijanski podsticaji za razvoj električnih vozila niži od onih u drugim velikim evropskim zemljama, a takva politika usporava proizvodnju.

Od prošlog leta, Rim i Stellantis pregovaraju o dugoročnom planu da preokrenu trend. Cilj je da se Stelantisova proizvodnja u Italiji poveća na milion vozila. Prošle godine proizveli su oko 750.000. Ministar industrije Adolfo Urso rekao je da se Stellantis obavezao da poveća proizvodnju na milion vozila. To bi značilo da bi se vratila na nivo iz 2017. godine.

Italija spremna da uđe u vlasničku strukturu

Italija bi mogla da parira francuskoj vladi preuzimanjem udela u Stellantisu, rekao je jedan ministar.

"Ako Tavares tvrdi da Italija treba da sledi primer Francuske, koja je povećala vlasnički udeo u Stellantisu, možemo da razgovaramo o tome", rekao je Urso.

Dok je bio u opoziciji, Urso je pozvao državnog zajmodavca Cassa Depositi e Prestiti (CDP) da kupi udeo u Stellantisu.

Prošlog juna, predsednik Stellantisa Džon Elkan (John Elkann) rekao je da njegova kompanija ne bi trebalo da dodaje italijansku državu među svoje akcionare.

Kompanija je izrazila zadovoljstvo novim podsticajima.

"Proizvodnja je usko povezana sa potražnjom tržišta i ako želimo da ispunimo određene ciljeve, moramo da vodimo računa i o potrošačima i o proizvođačima“, rekao je šef korporativnih poslova Stellantis Italije David Mele na sastanku sa vladinim zvaničnicima i sindikatima.

