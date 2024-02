U OVOM DELU GRČKE MOŽETE LETOVATI POTPUNO BESPLATNO! Potrebno je da što pre OVO URADITE, uštedite novac zakazivanjem u zimu!

Iako mnogi planiraju odlazak na more tek kada se približi godišnji odmor, zima je, u stvari, pravi trenutak za planiranje letovanja. Takozvane "frst minut" ponude imaju veliku prednost – mogu da uštede dosta novca.

Većina turističkih agencija već je uveliko objavila svoje ponude za putovanja, a cene u su zbog toga manje od 30, pa do 100 i više evra.

U ponudi trenutno ima nekoliko zanimljivih predloga, ukoliko imate mogućnost planiranja letovanja unapred.

U ponudi je već sada Pilion, a u terminima od juna do septembra, moguće je zakupiti 10 ili 11 noćenja, uz popust od 15 procenata. Ipak, postoji uslov za to – potrebno je uplatiti odmah celu sumu za smeštaj, prilikom rezervacije apartmana. Postoji i druga varijanta. Poznata agencija nudi popust od 10 procenata uz uplatu akontacije, dok ostatak treba platiti do 1. marta ove godine. U pitanju je prevoz autobusom, a uz popust, apartmani koštaju u proseku oko 320 evra u predsezoni, dok u julu i avgustu treba izdvojiti oko 700 evra.

Ko nije raspoložen za nešto duži put do Piliona, ima i niz sličnih ponuda na Srbima omiljenom Halkidikiju. Pod istim uslovima, mogu se zakupiti vile u Nei Poriju, Paraliji, Olimpič Biču, Asprovalti, Stavrosu…

Primera radi, za deset dana na Stavrosu apartman košta 275 evra po osobi, i to u maju i početkom juna, a uz popust je manje od 250 evra. Standardno, taj isti apartman u jeku sezone košta znatno više, 645 evra, a uz popust iod popust od 10 odsto iznosiće 580,5 evra. Tasos je nešto skuplji, u predsezoni zakup apartmana sa popustom iznosi oko 320 evra, a u sezoni cena raste do 870 evra, sa pometunom first minute ponudom.

Ko može da priušti destinacije poput Tunisa, i može da izvede da ga poseti u maju, treba da plati između 550 i 600 evra po osobi, a uz frst minut ponudu može da dobije popust od 60 evra. Što se tiče letovanja u Turskoj, u Antaliji, u ekskluzivnijim hotelima prosečno je porebno platiti 1.000 evra po osobi, uz frst minut popust od 300 do 400 evra.

EVO U KOM SLUČAJU DOBIJATE GRATIS LETOVANJE Zanimljiva je i ponuda za letovanje na Sitoniji, konkretno u mestim Metamorfozis, Nea Plaja i popularni Neos Marmaras, za ljude koji imaju više dana za odmor. Ukoliko putnik uplati termin od 13. juna do 27. avgusta u tim mestima, dobija gratis letovanje u periodu od 10. do 20 maja, s tim da organizator putovanja bira destinaciju u tom gratis periodu. Preciznije, smeštaj je gratis, a prevoz plaća putnik.

Većina agencija, dakle, ima sličnu ponudu popusta: tokom februara, uz uplatu akontacije za smeštaj moguće je dobiti od 5 do 10 procenata popusta, dok uplata u celosti garantuje 15 procenata popusta.

