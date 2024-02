FIRME SKRATILE RADNO VREME, PLATE OSTALE ISTE! Privrednik iz Nemačke: Dosad je na novi model prešlo 48 firmi (VIDEO)

Nekoliko firmi iz Nemačke usaglasilo se za realizaciju eksperimenta koji mnogima zvuči kao san.

Naime, radnici će sada raditi četiri dana, dok će tri odmarati, a uz to, plata im je ostala ista.

Sagovornik jutarnjeg programa Kurir televizije koji je detaljnije pričao o ovom novitetu jeste dr Miroslav Kojadinović, privrednik iz Nemačke.

- Mogućnost da radi jedan dan manje u sedmici, da za odmor imaju dugi vikend jeste primamljiva, ali moramo paziti na taj takozvani abadžić gezec ili zakon o radnom vremenu koji kaže da ti ljudi koji se sada, tih 48 kompanija koje se prebacuju na kraće radno vreme, moraju imati isto to fizičko i mentalno stanje, potpuno uravnoteženo, zato što imaju već jedan veći problem, sa pet dana radnih moraju smanjiti na četiri dana. Tu ulogu ima i psiha čoveka koji razmišlja da sada mora sve poslove, koje uradi u toku pet dana, mora završiti u četiri dana - započeo je Kojadinović.

Potom je spomenuo reakcije privrednika na ovu jučerašnju odluku:

- Pa vidite, imamo 48 firmi, to je IGM Metal najviše prouzrokovao da se napravi taj zakon, IGBiC Metal to nije prihvatio. Naravno, postoje modeli koji će se raditi za to radno vreme, postoje tri vrste modela u kojem se kaže, jedan model je da se radno vreme treba ispuniti u sredini 36 sati sa punim kapacitetom plaćanja, drugi model kaže da se mora raditi to radno vreme sa polovičnom ili jednim delom da se taj njihov iznos manje plati, a treći model kaže sa skraćenim sedmičnim radnim vremenom i istom platom. Naravno, sada kažem, verovatno ovih 48 firmi koje su pristale na to radno vreme, su pristale i na taj model rada da se skrati sedmično radno vreme sa istom platom.

