PREKO BEOGRADA LAKŠE DO 12 GRADOVA U EVROPI: Lakše ćemo putivati i iz Srbije i do UAE, sve je pojednostavljeno

Er Srbija i Etihad ervejz uspostavili su strateško bilateralno kod-šer partnerstvo, zahvaljujući kojem će putnicima obe kompanije biti omogućena jednostavnija putovanja u okviru mreža nacionalnih avio-prevoznika Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U okviru te saradnje, putnici Etihad ervejza dobiće mogućnost da preko glavnog grada Srbije i matičnog aerodroma Er Srbije lakše stignu do 12 gradova u jugoistočnoj Evropi, od kojih je devet po prvi put u Etihadovoj ponudi kod-šer destinacija.

Kod-šer saradnja pojednostavljuje putovanja, omogućavajući putnicima da naprave samo jednu rezervaciju, lako se prijave na letove, uz dodatnu pogodnost da njihov prtljag jednostavnije stigne do krajnje destinacije.

Na taj način, mreža Er Srbije postaje dostupnija putnicima Etihad ervejza, koji se sa njom povezuju preko Etihadovih linija ka Atini, Milanu, Rimu i Beču.

foto: Er Srbija

Boško Rupić, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije rekao je:

- Saradnjom sa Etihadom proširujemo domet naše mreže, nudeći putnicima širi spektar destinacija i veću mogućnost povezivanja. To znači više izbora, fleksibilnosti i pogodnosti za one koji izaberu Er Srbiju za svoja putovanja. Putnici sada mogu da uživaju u putovanjima do još većeg broja destinacija, uz jednu prijavu na let za čitavo putovanje.

Jurijan Stelder, potpredsednik Etihada zadužen za alijanse i industrijska pitanja, rekao je:

- Ovo partnerstvo dalje proširuje našu kod-šer mrežu i omogućava putnicima lakši pristup do 12 turističkih i poslovnih destinacija Er Srbije, uključujući Beograd, Bukurešt, Budimpeštu, Solun, Tiranu, Skoplje i Sofiju. Izuzetno nam je zadovoljstvo što ćemo moći da poželimo dobrodošlicu putnicima Er Srbije koji putuju iz Evrope za Abu Dabi, gde će biti u prilici da se upoznaju sa srdačnim gostoprimstvom i bogatom kulturom naše zemlje, uključujući predivne plaže, svetski poznate kulturne znamenitosti i tematske parkove, kao i pustinjske pejzaže.

„Etihad Guest“ je program lojalnosti obeju kompanija koji omogućava članovima da sakupljaju ili koriste „Etihad Guest“ milje širom mreža Etihad ervejza i Er Srbije, kao i da uživaju u različitim pogodnostima.

Novi kod-šer sporazum stupio je na snagu 30. januara 2024. godine, a važi za letove od 3. februara 2024. godine.