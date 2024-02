MOGU LI I SRBI NA POSAO SAMO 4 DANA SEDMIČNO? Evo koliko je ta opcija realna kod nas, potrebno je ispuniti OVE USLOVE

Uvođenje radne nedelje od četiri dana po ugledu na Nemačku nije realno u Srbiji u ovom trenutku, ali je dobra ideja o kojoj bi trebalo da se razmišlja, ocenili su Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca Srbije i Mario Reljanović iz Centra za dostojanstven rad.

- Nije realno da dođemo do Nemačke, ali treba razmišljati o ovoj ideji. Četvorodnevna radna nedelja je pilot projekat u mnogim zemljama Evrope, ali nije usvojeno jedinstveno zakonsko rešenje, i to govori kako je to pitanje komplikovano rešiti - rekao je Reljanović.

Prema njegovim rečima, u Srbiji nije samo pitanja rada i produktivnosti kao što je u Nemačkoj, Španiji i drugim zemljama, nego je pitanje kako i u kojim uslovima radnici u Srbiji rade.

foto: Shutterstock

- Prvo treba da svedemo radnu nedelju na petodnevnu pa da razmišljamo o četvorodnevnoj - rekao je Reljanović.

Kako je kazao, u mnogim fabrikama i kod mnogih poslodavaca u Srbiji, redovno radno vreme je od 48 sati.

- U proseku radnik u Srbiji radi 42-43 sata što je više od redovnog radnog vremena sata, odnosno jedan od dva radnika radi maksimalan broj prekovremenih sati svake nedelje - precizirao je on.

Trebalo bi, ističe, da obratimo pažnju najpre na 40-časovnu radnu nedelju.

Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca Srbije ističe da 100 godina živimo priču sa osmočasovnim radnim danom. Automatizacija, industrijalizacija trebalo bi, kaže, da doprinesu relaksiranju radnika na poslu, da se kvalitetnije obavlja rad.

foto: Shutterstock

Prema njenim rečima, da bi se skratilo radno vreme, potrebno je dobro organizovati taj rad.

- Nalazimo se u čudnim vremenima, treba da gledamo svet, ali i naše mogućnosti, tradiciju, okruženje, da vidimo gde je mogući pomak da bi ovo moglo da se primeni, ali sad je nezgodan trenutak - ocenila je ona

Potreban drugačiji položaj države u odnosu na radnike

Reljanović ističe da u Srbiji postoje relativno dobri zakoni, ali se postavlja pitanje zašto imamo česte situacije u kojima se dešavaju incidenti sa tragičnim ishodima.

"POTREBNA PROMENA" Država ima, kako kaže benevolentan stav prema poslodavcima, razlikuje domaće i strane kada je reč o ulaganju, što je, kako smatra loše. Čitav jedan složen sklop politike mora da se promeni da bismo došli do drugačijeg položaja radnika, kaže sagovornik N1.

- Radnici koji rade u niskoprofitabilnim fabrikama, na manuelnim poslovima ne samo da će imati problem da opravdaju četvorodnevnu radnu nedelju nego i najčešće rade i šest dana - ističe Reljanović.

foto: Shutterstock

Budimčević kaže da su poslodavci svesni da samo zadovoljan radnik može da da kvalitetne rezultate, ali dodaje da je, sa druge strane, naša privreda zastarela, da se mašine teško obnavljaju i nedostaju investicije.

Privredni rast bi, kako je navela trebalo da bude četiri do pet puta veči da bi mogli da dostignemo standard EU.

- Poslodavci bi prihvatili inovacije, ali to košta. Za prilagođavanje su potrebna sredstva - ističe Budimčević.

(Kurir.rs/N1)