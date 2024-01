MINISTAR VESIĆ: Izgradnjom saobraćajne infrastrukture razvijamo privredu, BDP će 2027. biti veći od 90 milijardi evra

Veliki deo sredstava od 17,8 milijardi evra planiranih ulaganja do 2027. godine biće izdvojeno za izgradnju saobraćajne infrastrukture, što će doprineti razvoju svih grana privrede, kako bi bio ispunjen cilj – da 2027. godine BDP Srbije bude veći od 90 millijardi evra, odnosno skoro tri puta veći nego 2012, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

Vesić je za TV Pink rekao da je sledeći železnički projekat izgradnja brze pruge Niš – Beograd, vredan 2,7 milijardi evra, od čega je 610 miliona evra grant Evropske unije.

- Tokom januara biće raspisani prvi tenderi za nadzor u okviru tog projekta, u maju ili junu tender za izgradnju druge i treće deonice, i u decembru biće raspisan tender za izgradnju prve deonice - najavio je je Vesić, podsetivši da će do kraja ove godine biti završeno 108 kilometara brze pruge od Novog Sada do Subotice.

Takođe, ističe da će u naredne četiri godine biti izgrađeno skoro 487 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, što je, kaže, ambiciozan, ali realan plan.

Samo ove godine biće završeno 166 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica.

- Završićemo 54 kilometara od Šapca do Loznica, kao i 46 kilometara Moravskog koridora – od Preljine do Kraljeva i od Kruševca do Trstenika. Biće završeno i 23 kilometra Dunavskog koridora, do Požarevca. U oktobru će biti okončani radovi na deonici Pakovraća – Požega, dugoj 19,5 kilometara. Takođe, završićemo i deo od 5,8 kilometara od Divaca do Valjeva, kao i 18 kilometara deonice Kuzmin – Sremska Rača, na budućem autoputu ka Sarajevu - precizirao je ministar.

Naveo je da će u 2025. godini biti izgrađeno novih 68 kilometara, a u 2026. - 258 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica.

- U 2026. godini imaćemo kompletno završen Moravski koridor, kao i celu brzu saobraćajnicu do Loznice, sa odvojkom Slepčević – Badovnci. U junu 2026. biće završen i Fruškogorski koridor, kao i Dunavski koridor, do Velikog Gradišta i Golupca. Na brzoj saobraćajnici od Beograda do Zrenjanina, biće gotova deonica do Kovačice, a na ’Osmehu Srbije’ deo od Bačkog brega do Kljajićeva i od Srbobrana do Vrbasa, ukupno 50 kilometara - rekao je Vesić.

Najavio je i početak gradnje nekoliko novih puteva ove godine – deonice od Požege do Mačkata, duga 31 kilometar, kao i pravac od Požege prema Dugoj poljani, na auto-putu ka Crnoj Gori.

Dodao je da će do 2026. biti ugovorena i započeta izgradnja brze saobraćajnice Kraljevo – Novi Pazar.

- Počećemo ove, a završićemo do 2026. godine da gradimo prvi deo ’karađorđa’, od Malog Požarevca, preko Mladenovca i Aranđelovca do lazarevačkog sela Čibutkovica. To je oko 78 kilometara, pa ćemo do 2026. potpuno umrežiti Šumadiju, uz obilaznicu oko Kragujevca, sve do Mrčajevaca - rekao je ministar Vesić.

Dodao je da će dodatne dve milijarde evra biti uloženo u obnovu lokalnih i regionalnih puteva.

- Takvih je oko 16.000 kilometara, od čega oko 5.500 kilometara nije u najboljem stanju. Od te dve milijarde obnovićemo 4.000 km državnih lokalnih puteva, dok Ministarstvo iz svog budžeta izdvaja svake godine za obnovu oko 500 km tih puteva. To znači da će za četiri godine svi državni lokalni putevi biti obnovljeni - napomenuo je Vesić.

Istakao je da upravo izgradnja saobraćajne infrastrukture utiče na razvoj svoih grana prirvede, na dolazak fabrika, otvaranje radnih mesta, i poslednično rast životnog standarda.

- Izgradnja saobraćajne infrastrukture je suštinski način da se zemlja privredno razvija i da ostvarimo cilj – da 2027. godine prosečna plata bude 1.400 evra, a penzija i mininalna zarada 650 evra. Ostvarićemo cilj jer razvijamo zemlju, i zato očekujemo da naš BDP bude veći od 90 milijardi evra. A, 2012. godine BDP je bio 33 milijarde - zaključio je ministar Vesić.

