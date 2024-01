RANIJOM OTPLATOM KREDITA SE ŠTEDI NOVAC? Ekonomista: Idealno je da to uradite u prvim godinama, OBAVEZNO DOBRO PROČITATI UGOVOR

Kako bismo ostvarili poslovne planove ili ispunili privatne želje koje uključuju materijalna dobra, često smo u situaciji da moramo da uzmemo pozajmicu.

U takvim slučajevima uglavnom se okrećemo bankama i potpisujemo ugovor, čitajući samo krajnju svotu koju moramo da vratimo kroz određeno vreme. Ali, retko ko zna da se kredit može otplatiti i ranije. Kakva je procedura i koji su benefiti takvog poteza istraživao je novnar Kurira Marko Pajić.

Iako je prevremena otplata kredita moguća, građani o tome uglavnom ili ne razmišljaju ili nisu informisani. I potpuna i delimična otplata se mogu izvršiti u bilo kom trenutku, a tim potezom se smanjuje ukupna cena kredita za iznos kamate i troškova za preostali period otplate.

foto: Kurir televizija

- Vi kada krenete sa otplatom stambenog kredita sa rokom od 20-25 godina, što su najčešće ročnosti kredita, vi u prvim godinama bukvalno plaćate 75 kamate. i 25 odsto glavnice. U poslednjim godina isplaćujete isključivo glavnicu. Ako ste u stanju da prevremeno otplatite kredit, idealno je da to uradite u prvim godina, naravno ko može, jer ste tada umnogome bliži otplati. Vi u suštini u prvih deset godina ne otplatite ni trećinu glavnice, u suštini bankama se najviše isplate krediti u prvim godinama - rekao je Aleksandar Stevanović, ekonomista.

Trebalo bi uzeti u obzir, da svaka banka ima svoju poslovnu politiku i da može u ugovor da stavi određenu naknadu za prevremenu otplatu.

foto: Kurir televizija

- Ukoliko ranije otplaćujete kredit, dozvoljeno je, sada pričamo zakonom kako je uređeno, kada govorimo o građanima, o preduzetnicima i kada se radi o poljoprivrednim preduzetnicima, oni su zaštićeni i naknada ne može da iznese više od 1% preostalog iznosa kredita. A ako je manje od godinu, to je manje od 0.5%, to je zakonom zagarantovano, što ne znači da će svaka banka to i da naplati - kaže Biljana Trifunović, poreski savetnik Kada su u pitanju krediti, bilo reč o prevremenoj otplati ili ne, jedan od najvećih saveta stručnjaka je, da svakako, uvek dobro pročitamo ugovor koji potpisujemo jer se u poslovnom svetu nikada ništa ne podrazumeva. Kako dodaju, ako na pijaci, dok biramo namirnice za ručak provedemo više od sat vremena, barem tri puta toliko vremena bi trebalo da potrošimo za čitanje ugovora koji će uticati na naš život u narednim godinama.

